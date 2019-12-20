Забайкалье получило в 2019 году 57 школьных автобусов

ЧИТА, 20 декабря. /ТАСС/. Забайкальский край в 2019 году получил 57 новых школьных автобусов, 43 из которых в пятницу передали в школы региона, в том числе в отдаленных районах. Это позволило примерно на 12% обновить парк техники, сообщили ТАСС в региональном Минобразования.

"По распоряжению правительства РФ Забайкальский край в 2019 году получил 57 школьных автобусов ГАЗ, ПАЗ и Ford, 14 из них уже переданы в учреждения для детей-сирот. Сегодня мы вручаем оставшиеся 43 автобуса, которые поедут в образовательные организации Читы и районов края, что позволит полностью удовлетворить текущую потребность", - сказала на церемонии вручения пресс-секретарь министерства Екатерина Горская.

Она уточнила, что новые автобусы позволят заменить устаревшую технику. Они также достанутся тем школам, где организованы новые маршруты для учеников.

И.о. вице-премьера края Аягма Ванчикова отметила, что половина общеобразовательных учреждений Забайкалья занимаются подвозом своих учеников на автобусах. "На ежедневном подвозе у нас находятся около 8 тыс. детей. Автобусы забирают их из 412 населенных пунктов края", - добавила она, подчеркнув, что новая техника отвечает современным требованиям безопасности автомобильных перевозок.

"Мы благодарны поддержке федерального центра. Современные школьные автобусы решают проблему доступности получения качественного обучения школьниками независимо от места их проживания, обеспечивают безопасность детей", - заявил министр образования, науки и молодежной политики края Андрей Томских. По данным минобразования края, подвозом учеников занимаются 213 образовательных учреждений региона. Общий автопарк школ насчитывает 375 автобусов, включая новую технику.

Новые автобусы, помимо Читы, отправятся в школы большинства районов Забайкальского края, в том числе в отдаленные. "Мы повезем автобус в среднюю школу поселка Новая Чара на севере региона, - рассказал ТАСС учитель физкультуры и ОБЖ этой школы Юрий Холшевников, который вместе с водителем специально прилетел в Читу за новым транспортом. - До дома рассчитываем добраться примерно за трое суток. Так как прямой автодороги между Читой и Новой Чарой нет, поедем через Амурскую область, Якутию, к тому же не хочется ехать ночами, да и холодно уже [на севере Забайкалья установились 30-градусные морозы]".

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.