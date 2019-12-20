Минздрав считает, что нужно запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Запрет на продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним в России должен распространятся наравне с жевательным и сосательным табаком. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на заседании комитета СФ по социальной политике.

"На наш взгляд представлялось бы целесообразным приравнять в плане регулирования никотиносодержащие смеси к тем видам жевательного и сосательного табака, которые уже урегулированы в антитабачном законе. Таким образом мы решим проблему со свободной продажей этих веществ для несовершеннолетних", - сказал он.

Согласно российскому законодательству, в стране запрещена продажа несовершеннолетним снюса - жевательного табака, и насвая. Однако появляются другие некурительные способы потребления никотина, которые не регулируются данным законом, пояснил Салагай. "Сегодня мы называем снюсосм не совсем тот самый снюс, который определен в 15 федеральном законе. Появляются новые никотиносодержащие смеси для жевания, для сосания, которые позволяют очень быстро получить очень внушительную дозу никотина", - сказал он.

"Сегодня, по данным наркологов, каждый день в нашей стране скорая доставляет кого-то с расстройствами поведении и отравлением, вызванными употреблением никотина. Поэтому сегодня проблема потребления никотиносодержащих смесей и их дополнительного регулирования стоит очень остро", - добавил замминистра.