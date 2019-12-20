Голикова назвала успешным первый год реализации нацпроекта "Образование"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первый год реализации нацпроекта "Образование" прошел успешно, заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на финале международного конкурса детских инженерных команд "Кванториада".

"Это первый год реализации национального проекта "Образование". Сейчас уже можем сказать, что первые шаги оказались, на наш взгляд, удачными. За 2019 год мы введем почти, а может получится даже и больше, год еще не прошел, 160 тыс. новых мест в школах, в 160 организациях откроется 800 новых мастерских и аудиторий, 15 мобильных "Кванториумов", 15 центров, Домов научной коллаборации, которые открываются на базе вузов, 26 технопарков "Кванториум", которые дополнят и выльются в цифру по всей стране - 110 технопарков "Кванториум", 21 IT-куб, 16 маленьких "Сириусов" по стране", - сказала Голикова.

По ее словам, также в сельской местности появится 2049 "Точек роста" - образовательных и научных центров на базе сельских школ. "То есть сегодня можно сказать, что нацпроект "Образование" охватывает не только города, он пошел в самые отдаленные сельские населенные пункты", - добавила она, отметив, что все эти цифры являются показателем качества образования.

"Честно говоря, несколько лет назад, когда все начиналось, у меня были большие сомнения. Когда я ездила по регионам, я дотошно проходила каждый "Кванториум", спрашивала, чем занимаются, все пыталась понять, правда это или нет. И вот сейчас я могу сказать с уверенностью, что это не просто правда, это потрясающий результат", - добавила министр просвещения РФ Ольга Васильева. По ее словам, то, что сейчас происходит - "наше будущее". "Потому что научно-технологическое развитие, рывок и вся история, которая связана с новыми технологиями, нам по плечу", - подчеркнула министр.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.