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Состав Общественного совета Минприроды будет расширен в 2020 году

Это необходимо для эффективности реализации национального проекта "Экология"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Состав Общественного совета Минприроды России планируют максимально расширить в 2020 году для эффективности реализации национального проекта "Экология". Сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"В ближайшее время я уверен, что мы расширим состав совета до максимально возможного. Надеюсь, что процедура дополнительных выборов завершится уже в январе 2020 года, и Совет продолжит свою работу в еще более представительном составе", - сообщил министр на итоговом заседании Общественного совета.

Кобылкин высоко оценил работу Совета в текущем году. "Мы с вами большие молодцы, потому что смогли создать такой замечательный коллектив. Уверен, что это позволит нам выполнить все поставленные президентом задачи", - отметил министр.

В настоящее время в Совет входят 28 членов, дополнительно планируют выбрать еще шесть участников, пояснили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

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Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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