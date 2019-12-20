{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство двухуровневой развязки под Нижним Новгородом планируют завершить в 2021 году

Оно обойдется в 1,7 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км в районе деревни Ольгино Нижегородской области планируют завершить к концу 2021 года, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Глеб Никитин.

"Ее с нетерпением ждут более 12 тыс. жителей Богородского района, которые в часы пик тратят на дорогу до Нижнего Новгорода или обратно по несколько часов, простаивая в пробках", - сказал Никитин.

Победителем электронного аукциона на строительство транспортной развязки стала компания "Жилстрой-НН", цена контракта составила 1,7 млрд рублей, экономия от проведения электронного аукциона - более 130 млн рублей. Новую развязку будут строить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на пересечении трасс Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Саратов и проспекта Гагарина.

"В поисках оптимального решения разгрузки существующего кольцевого пересечения в деревне Ольгино было проведено моделирование транспортных потоков. Рассматривали разные варианты: установка светофора на кольцевой развязке, смена главной дороги, различные способы регулирования транспортных потоков. В итоге было решено строить развязку в двух уровнях по типу "труба", - уточнил Никитин.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
Реклама на ТАСС
Состав Общественного совета Минприроды будет расширен в 2020 году
Это необходимо для эффективности реализации национального проекта "Экология"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС