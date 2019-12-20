Строительство двухуровневой развязки под Нижним Новгородом планируют завершить в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км в районе деревни Ольгино Нижегородской области планируют завершить к концу 2021 года, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Глеб Никитин.

"Ее с нетерпением ждут более 12 тыс. жителей Богородского района, которые в часы пик тратят на дорогу до Нижнего Новгорода или обратно по несколько часов, простаивая в пробках", - сказал Никитин.

Победителем электронного аукциона на строительство транспортной развязки стала компания "Жилстрой-НН", цена контракта составила 1,7 млрд рублей, экономия от проведения электронного аукциона - более 130 млн рублей. Новую развязку будут строить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на пересечении трасс Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Саратов и проспекта Гагарина.

"В поисках оптимального решения разгрузки существующего кольцевого пересечения в деревне Ольгино было проведено моделирование транспортных потоков. Рассматривали разные варианты: установка светофора на кольцевой развязке, смена главной дороги, различные способы регулирования транспортных потоков. В итоге было решено строить развязку в двух уровнях по типу "труба", - уточнил Никитин.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.