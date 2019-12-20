Скворцова: превышений по соотношению окладов главных и рядовых врачей в регионах нет

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 20 декабря. /ТАСС/. Соотношение окладов главврачей и медработников на неруководящих должностях составляет 4 к 1, и это укладывается в максимум, определенный постановлением Минтруда. Диспропорции возникают из-за несправедливого распределения дополнительных выплат, сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе рабочей поездки в Ставропольский край.

В четверг на большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что зарплаты в здравоохранении в целом выше, чем во многих других сферах, однако сохраняется большой разрыв между зарплатами руководителей в медучреждениях и обычными врачами.

"Минтрудом несколько лет назад разработано и принято постановление, внутри которого определено, что соотношение не должно превышать 8 к 1, то есть зарплата руководителя не может быть более чем в 8 раз выше, чем зарплата работающего человека. В здравоохранении мы ужесточили ситуацию, и у нас ситуация 4 к 1. Причем мы имеем срез и по регионам, и по федералам - в целом превышений здесь нет. Это соотношение - оно выдерживается", - сказала Скворцова, отвечая на вопрос корреспондента портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

По ее словам, основные диспропорции возникают из-за несправедливого распределения дополнительных выплат, стимулирующих и компенсационных. "Наряду с определением уровня оклада очень важно справедливо распределять стимулирующие выплаты, они не должны уменьшаться в том случае, если оклад увеличивается", - сказала Скворцова.

Она также добавила, что в данный момент Минздрав России совместно с Минтрудом проводят анализ стимулирующих и компенсационных выплат в РФ.

Министр также отметила, что при расчете средней зарплаты в регионе не учитывается заработная плата руководителей в здравоохранении. "Они исходно по методике Минтруда и Росстата из этого расчета убраны. Мы говорим только о зарплате работающих", - пояснила Скворцова.