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Калининград планирует удвоить производительность труда в регионе к 2024 году

По словам губернатора Антона Алиханова, общие параметры по производительности за последние годы составляют 1,2% - 2% 

КАЛИНИНГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают на двукратное увеличение к 2024 году производительности труда на предприятиях региона, в том числе за счет включения бизнеса в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Антон Алиханов.

"Общие параметры по производительности [рост в год] за последние годы у нас 1,2% - 2% <...> Наша задача хотя бы в два раза увеличить в целом по экономике этот показатель в регионе", - сказал Алиханов, уточнив, что результаты должны быть достигнуты к 2024 году.

В национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", который предполагает консультационную и финансовую поддержку компаниям, нацеленным на повышение производительности труда в области, уже включились 13 региональных компаний, сообщил губернатор. "Наша задача за три года довести это количество до 90, а всего сейчас 120 компаний [в области] подходят под те параметры, которые определены национальным проектом по производительности труда", - сказал он. Губернатор заметил, что с учетом опыта внедрения проекта "Бережливой поликлиники", сократившего потери времени пациентов при посещении врачей, практики повышения производительности труда могут быть распространены и на госсектор.

О том, как стать участником национального проекта, представителям калининградского бизнеса в пятницу рассказали специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), являющегося его оператором.

Рассчитывать на помощь государства за счет нацпроекта могут компании с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25%. Это предприятия в отраслях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранение, ЖКХ. Участники проекта могут получить заем от Фонда развития промышленности до 300 млн рублей под 1% годовых на пять лет на реализацию проектов в сфере повышения производительности труда. Эксперты ФЦК оказывают компаниям содействие во внедрении бережливых технологий и снижении издержек.

"Основная задача - это уметь находить потери и устранять. Чем меньше потерь на производстве, тем дешевле обходится ваша услуга или продукция, тем конкурентоспособнее становятся ваши товары. Наша основная задача - оказывать адресную поддержку предприятиям, которые изъявили желание участвовать в проекте", - отметил гендиректор ФЦК Николай Соломон. К настоящему времени заявки на участие в национальном проекте подали уже более 2 тыс. предприятий. ФЦК работает в 37 регионах страны с 500 компаниями, около 150 работу с центром уже закончили и делятся полученным опытом с другими компаниями, добавил он.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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