Источники финансирования системы долговременного ухода с 2025 года определят в 2020 году

РЯЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Источники финансирования создаваемой в РФ системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами после завершения нацпроекта "Демография" необходимо определить уже в 2020 году, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты населения РФ Максим Топилин.

"Нацпроект рассчитан на период до 2024 года включительно. После 2024 года нужно понимать, как будет функционировать система, которую мы создадим уже в рамках действующего законодательства, и нам нужно вместе с вами найти ответы на эти вопросы, потому что никто не представляет себе, и так быть не может, что программа будет идти в экспериментальном режиме, потом ее финансирование закончится, так не бывает. Мы должны эти источники, ресурсы, схемы определить, наверное, уже в течение максимум следующего года", - сказал министр на совещании в Рязани.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.

Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.