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Финансирование нацпроекта "Культура" в Омской области увеличится в 2,6 раз

В 2020 году сумма финансирования составит 280 млн рублей

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Объем финансирования мероприятий национального проекта "Культура" в 2,6 раз превышает показатели текущего года. Об этом рассказал в субботу ТАСС министр культуры региона Юрий Трофимов.

"В 2019 году объем финансирования национального проекта "Культура" составил 106 млн рублей. В следующем году эта цифра увеличится более чем в два раза и составит 280 млн рублей", - сказал Трофимов.

По его словам, со следующего года, помимо уже реализуемых мероприятий по оснащению школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием и ремонту домов культур, в Омской области начнет действовать программа реновации культурных учреждений. "По инициативе президента России Владимира Путина, их должны не только ремонтировать, но и наполнять новым содержанием", - отметил министр.

Он добавил, что на реновацию культурно-досугового центра "Север" в Таре - втором по размеру городе Омской области - в следующем году будет выделено из областного и федерального бюджетов более 60 млн рублей. "Общий же объем финансирования этого проекта составит за 2 года 221 млн рублей", - уточнил глава министерства. В планах региона также создание двух модельных библиотек в Таврическим и Исилькульском районах Омской области, организация в Таре виртуального концертного зала. "Продолжится и поставка автоклубов в регион - в следующем году мы ждем шесть передвижных многофункциональных центров", - подытожил Трофимов.

В середине декабря министерство отчиталось о 100-процентом выполнении поставленных на 2019 год нацпроектом задач. В сибирском регионе появилась модельная библиотека (ее открыли в Омске), были созданы три модернизированных кинозала в сельских районах, поступило шесть многофункциональных передвижных культурных центров, омские школы искусств получили 50 новых музыкальных инструментов. В сельских населенных пунктах были отремонтированы 27 домов культуры, которые зачастую являются единственными культурными заведениями в поселении.

На реализацию нацпроекта "Культура", который состоит из проектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", будет направлено до 2024 года 113,5 млрд рублей. В рамках нацпроекта в детские школы искусств планируется поставить 900 пианино отечественного производства и увеличить оснащение образовательных учреждений в сфере культуры с 300 единиц музыкальных инструментов и оборудования в 2019 году до 1800 - в 2024.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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