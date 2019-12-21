У стадиона в Нижнем Новгороде открылась площадка для занятия хоккеем и фигурным катанием

ТАСС, 21 декабря. Зимняя спортивно-развлекательная площадка "Спорт Порт" открылась в субботу на территории стадиона "Нижний Новгород", который принимал игры чемпионата мира по футболу 2018 года. На ней будут проходить бесплатные тренировки по хоккею и фигурному катанию, сообщил ТАСС замгубернатора Нижегородской области Александр Югов.

"Зимой на площадке "Спорт Порт" планируется проводить бесплатные мастер-классы по фигурному катанию, хоккею. У нас оборудована площадка для хоккейных матчей, она полностью соответствует спортивным стандартам", - отметил Югов, уточнив, что работа площадки способствует реализации проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" по вовлечению жителей региона в занятие физической культурой и спортом.

Площадка "Спорт Порт" расположена на внешнем периметре стадиона "Нижний Новгород" и занимает более 25 тыс. кв. м. Она включает в себя каток площадью 3 тыс. кв. м, профессионально оборудованную хоккейную коробку. Катки с искусственным льдом, который обновляют каждые полтора часа, позволят посетителям кататься даже при плюсовой температуре, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

На площадке, которая будет работать ежедневно, можно также взять в прокат коньки, клюшки, шайбы и шлемы для хоккея. Кроме того, на площадке открыта рождественская ярмарка, крытое кафе и лаунж-зона.

Ледовое шоу двукратной чемпионки мира, призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой открыло в субботу работу площадки.

По словам Югова, пространство перед стадионом начали использовать с зимы 2018 года в рамках программы наследия ЧМ-2018, тогда там была создана площадка "Зимняя сказка", которую посетили около 100 тыс. человек. Летом 2019 года открылась летняя зона "Спорт Порт", которая включала мини-футбольные поля, площадки для стритбола и бадминтона, теннисный корт, зоны для занятия йогой. В 2019 году спортивное пространство посетили около 300 тыс. человек.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.