В новосибирских школах в 2020 году введут предметы, адаптированные для детей-инвалидов

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2020 году в пилотном режиме запустят в двух школах региона уроки технологии, адаптированные для детей с ограниченными возможностями для здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Для реализации образовательных программ и оснащения мастерских в следующем году планируется выделить 15,6 млн рублей, сообщили во вторник в министерстве образования региона в ответ на запрос ТАСС.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка", за счет которого власти рассчитывают улучшить таким образом школьную инфраструктуру, входит в нацпроект "Образование". Одной из его задач является создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ОВЗ.

"В двух отдельных организациях, осуществляющих деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, будет реализовано мероприятие, направленное на поддержку образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов <…> для реализации предметной области "Технология", - говорится в ответе на запрос агентства.

Отмечается, что на реализацию мероприятий по нацпроекту в 2020 году планируется направить 15,6 млн рублей. Помимо создания условий для профессионально-трудового обучения детей с ОВЗ, будет проведено материально-техническое оснащение мастерских и кабинетов психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.