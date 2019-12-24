Силуанов: около 100 млрд рублей из средств на нацпроекты перейдут на 2020 год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 млрд рублей, запланированных на 2019 год на реализацию национальных проектов, перейдут на следующий год. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"К концу года - да, будет небольшое недоисполнение [бюджета по нацпроектам]. Если по деньгам, то это из 1,7 трлн [рублей] ресурсов, которые выделяются на нацпроекты, по нашим оценкам, по оценкам министерств и ведомств, около 100 млрд может быть не выполнено. И эти деньги перейдут на следующий год", - сказал он.

При этом, по словам министра, исполнение бюджета по расходам на нацпроекты на начало декабря составляет порядка 80%.

"Мы все равно добьемся тех задач, которые должны были решить деньгами текущего года", - добавил Силуанов.

Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2019 году запланированы на уровне 1,7 трлн рублей. В 2020 году расходы увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом - до 1,98 трлн рублей. В дальнейшем они также будут расти: до 2,22 трлн в 2021 году и до 2,7 трлн в 2022 году. Финансирование нацпроектов в 2023 году составит 2,51 трлн рублей, а в 2024 году - 2,28 трлн рублей.