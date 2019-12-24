Пятилетнюю программу строительства жилья в Южно-Сахалинске оценили в 100 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска намерены потратить более 100 млрд рублей на реализацию пятилетней программы жилищного строительства, сообщил во вторник журналистам мэр города Сергей Надсадин.

Южно-Сахалинск станет вторым городом в России после Москвы, где проведут масштабное обновление. В работах помогут специалисты, имеющие уникальный опыт московской реновации. Ранее областные власти заявляли, что к 2025 году в городе планируется построить более 1 млн кв. метров жилья, новые скверы, прогулочные зоны и парки. Новые микрорайоны в Южно-Сахалинске создадут по нацпроектам "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".

"На осуществление программы, предварительно, нужно больше 100 млрд рублей", - сообщил глава города, добавив, что в названную сумму входит не только строительство, но и благоустройство дорог и дворов, а также прокладка инженерных сетей.

Планируется, что порядка 30% всего запланированного в программе жилья будет построено на государственные и муниципальные средства. Это жилье предусмотрено для расселения людей из ветхих и аварийных домов. Еще около 30% жилья будет построено для молодых специалистов и других островитян, приобретающих квартиры с помощью государственных субсидий. Для реализации этой программы городские власти подготовили инвестиционные площадки на окраинах города. Большую их часть составляют переданные в собственность Сахалинской области земли Минобороны РФ. Вопрос, касающийся источников финансирования, еще обсуждается.

На сегодняшний день Южно-Сахалинск сохраняет лидирующие позиции в области и на Дальнем Востоке по темпам строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. По итогам 2019 года в городе будет введено в эксплуатацию более 200 тыс. кв. метров жилья. Продолжается строительство в рамках муниципальной программы по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. Завершено строительство двух многоквартирных жилых домов в селе Березняки. Продолжается строительство жилого дома в микрорайоне № 8, размещен муниципальный заказ на строительство трех домов в микрорайоне № 25 в Южно-Сахалинске.

Нацпроекты

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет по стране - свыше 1,5 трлн рублей.