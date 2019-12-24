Матвиенко в целом позитивно оценила ход реализации нацпроектов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Национальные проекты сегодня сталкиваются с рядом организационных сложностей, однако в целом их реализация идет уверенно. Об этом во вторник заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Что касается национальных проектов. Это хорошо, что столько внимания к ним, но не надо драматизировать. На самом деле, 2019 год - это был первый год запуска национальных проектов", - сказала она, отвечая на вопрос о замедлении реализации нацпроектов. По словам председателя СФ, "всегда есть организационные сложности, притирки между федеральными министерствами и ведомствами и регионами, донастройка этих проектов".

"Может быть, слегка задержались на старте, мягко говоря, по-спортивному, но уже процесс пошел, пошел уверенно, есть понимание, что и как делать. Теперь уже параметры финансирования национальных проектов для субъектов Федерации будут доведены до конца этого года, они с января смогут начать проводить конкурсы, эффективное освоение выделенных средств", - продолжила Матвиенко, уточнив, что организационный период уже пройден.

Среди объективных трудностей спикер назвала "недостаток проектных мощностей под такие масштабные проекты". По ее словам, сейчас для этого наращиваются мощности проектных институтов.

"Есть проблема того, что правительство не выдерживает уровень предельного финансирования, - сказала спикер. - Было заявлено, что 97% по национальным проектам будет финансировать федеральный бюджет, и только 3% - софинансирование от субъекта [РФ]". Однако, заметила она, на практике в ряде регионов софинансирование доходит до 30-40%, верхняя палата будет ставить эти вопросы с надеждой на их решение в следующем году.

Еще одной проблемой Матвиенко назвала неготовность строительного рынка к качественному и эффективному исполнению заказов при возведении объектов в рамках нацпроектов.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.