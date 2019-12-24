Новые ФАПы начнут принимать жителей Приморья в марте 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые за год построили в Приморье по нацпроекту "Здравоохранение", начнут принимать пациентов в марте 2020 года. Сейчас учреждения проходят этап лицензирования, сообщил ТАСС заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Алексей Бардовский.

"Было запланировано построить 11 ФАПов в 2019 году. Их уже построили и сейчас оснащают мебелью. Параллельно идет процесс лицензирования. Работать новые ФАПы начнут с марта", - сказал Бардовский. В пресс-службе администрации Приморского края добавили, что посещать новые ФАПы будут около 5 тысяч селян.

По словам главы департамента, сейчас в Приморье работают 360 ФАПов. Есть пункты, на которых фельдшеры работают несколько дней в неделю. По графику они принимают пациентов в разных селах в определенные дни. Все ФАПы оснащены необходимым оборудованием.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Приморском крае, за 2019 год омбудсмену не поступало жалоб на работу ФАПов. В декабре представитель уполномоченного в Дальнереченском районе доложил о том, что два фельдшерско-акушерских пункта в муниципалитете не работают. Всего в Дальнереченском районе 19 ФАПов и две врачебные амбулатории. В 2020 году в Приморье планируют построить еще 15 ФАПов. На эти цели в бюджете края предусмотрено более 240 миллионов рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.