"Ростелекому" выделили частоты 2,3-2,4 ГГц для подключения соцобъектов к интернету

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в стране, распределяющим этот ресурс) выделила "Ростелекому" диапазон частот 2,3-2,4 ГГц для подключения к интернету ряда социально значимых объектов в регионах РФ. Об этом по итогам заседания госкомиссии во вторник сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

"Частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц выделены "Ростелекому" и "Миранде-медиа" (в Крыму и Севастополе) под социально значимые объекты. У членов комиссии возражений против этого решения не было", - сказал он.

Правительство РФ в августе назначило "Ростелеком" единственным в 2019-2020 годы исполнителем закупок услуг по подключению ряда соцобъектов в российских регионах (кроме Крыма и Севастополя), которые осуществляет Минкомсвязь в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". В Крыму и Севастополе исполнителем был выбран оператор "Миранда-медиа". Для обеспечения 13 тыс. соцобъектов интернетом предполагается построить сети, работающие на частотах 2,3-2,4 ГГц, которые в том числе можно использовать для развития 5G.

В октябре ГКРЧ уже планировала выделить этот диапазон "Ростелекому", однако перенесла этот вопрос на конец года. Накануне октябрьского заседания госкомиссии "Билайн", МТС и "Мегафон" направили вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором попросили не допустить выделения частот 2,3-2,4 ГГц "Ростелекому" на эксклюзивной основе и оценить целесообразность их использования всеми участниками рынка, в том числе через проведение аукциона. Намерения ГКРЧ раскритиковала также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Акимов в свою очередь заявил, что правительство изучит вопрос передачи диапазона "Ростелекому". При этом, по его словам, "Ростелеком" уже избран единственным исполнителем услуг по подключению ряда соцобъектов к интернету, а на нужных сетях уже был сформирован необходимый пул частот "Ростелекомом" и Tele2. Однако, подчеркивал вице-премьер, "все, что нужно оставить в конкурентном поле, будет оставлено".

Таким образом, согласно решению ГКРЧ, "Ростелеком" получил диапазон 2,3-2,4 ГГц в 83 субъектах РФ, а для подключения соцобъектов в Крыму и Севастополе этот диапазон выдан местному оператору "Миранда-медиа".