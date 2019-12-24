{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ростелекому" выделили частоты 2,3-2,4 ГГц для подключения соцобъектов к интернету

В октябре 2019 года госкомиссия уже планировала выделить этот диапазон "Ростелекому", однако перенесла этот вопрос на конец года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в стране, распределяющим этот ресурс) выделила "Ростелекому" диапазон частот 2,3-2,4 ГГц для подключения к интернету ряда социально значимых объектов в регионах РФ. Об этом по итогам заседания госкомиссии во вторник сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

"Частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц выделены "Ростелекому" и "Миранде-медиа" (в Крыму и Севастополе) под социально значимые объекты. У членов комиссии возражений против этого решения не было", - сказал он.

Правительство РФ в августе назначило "Ростелеком" единственным в 2019-2020 годы исполнителем закупок услуг по подключению ряда соцобъектов в российских регионах (кроме Крыма и Севастополя), которые осуществляет Минкомсвязь в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". В Крыму и Севастополе исполнителем был выбран оператор "Миранда-медиа". Для обеспечения 13 тыс. соцобъектов интернетом предполагается построить сети, работающие на частотах 2,3-2,4 ГГц, которые в том числе можно использовать для развития 5G.

В октябре ГКРЧ уже планировала выделить этот диапазон "Ростелекому", однако перенесла этот вопрос на конец года. Накануне октябрьского заседания госкомиссии "Билайн", МТС и "Мегафон" направили вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором попросили не допустить выделения частот 2,3-2,4 ГГц "Ростелекому" на эксклюзивной основе и оценить целесообразность их использования всеми участниками рынка, в том числе через проведение аукциона. Намерения ГКРЧ раскритиковала также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Акимов в свою очередь заявил, что правительство изучит вопрос передачи диапазона "Ростелекому". При этом, по его словам, "Ростелеком" уже избран единственным исполнителем услуг по подключению ряда соцобъектов к интернету, а на нужных сетях уже был сформирован необходимый пул частот "Ростелекомом" и Tele2. Однако, подчеркивал вице-премьер, "все, что нужно оставить в конкурентном поле, будет оставлено".

Таким образом, согласно решению ГКРЧ, "Ростелеком" получил диапазон 2,3-2,4 ГГц в 83 субъектах РФ, а для подключения соцобъектов в Крыму и Севастополе этот диапазон выдан местному оператору "Миранда-медиа".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
Реклама на ТАСС
В Севастополе открылась академия хореографии
На подготовительный курс академии поступили 30 учеников, 11 из которых обучаются на средства фонда танцовщика Сергея Полунина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС