В Севастополе открылась академия хореографии

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Академия хореографии, которая станет частью большого музейно-культурного комплекса в Севастополе, открылась во вторник. Ее воспитанников будут обучать не только танцам, но и другим дисциплинам, чтобы из ребят получились настоящие артисты, сообщил на открытии академии журналистам известный танцовщик Сергей Полунин, возглавляющий учреждение.

"Обычно в балетной школе много лет стоят у станка, не танцуют. А у нас уже сейчас [в подготовительном классе] начали разучивать танцы. Я думаю, будем развивать детей как артистов: чтобы человек занимался и рисованием, и пением, и хореографией - полноценный комплекс для будущего человека", - сказал Полунин.

На открытии Академии хореографии танцовщик вместе с первыми воспитанниками исполнил танец "Полонез". Полунин поделился, что и сам "пребывает в состоянии детства". "Это настоящие чувства, и я стараюсь свое сознание держать в таком состоянии. Когда смотришь на детей, у них настоящие эмоции и чистейшая энергия - ты не можешь не улыбаться, не плакать; и это самые правильные чувства", - отметил он.

Всего на подготовительный курс поступили 30 ребят, 11 из них обучаются на средства фонда Сергея Полунина. Танцовщик рассказал, что считает важным "давать талантливым детям возможность учиться и развиваться", тем более что он сам в юности получил поддержку от подобного фонда. Руководитель академии добавил, что все ребята получат шанс участвовать в его танцевальных проектах, благодаря чему смогут получить профессиональный опыт.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что работы на мысе Хрустальный, где должен появиться музейно-культурный комплекс, идут по плану. Но начать занятия до появления здания академии было действительно важно, согласился он.

"На самом деле, здесь сейчас зарождается новая культурная традиция страны. Мы не ждем, когда будут возведены здания - новая культурная традиция начинается с этих талантливых ребятишек, с педагогов. Для меня поразительно, что мы сразу замахиваемся на такой уровень в Севастополе - это подчеркивает важность и значимость города", - пояснил глава Севастополя.

О кластере

В рамках национального проекта "Культура" в течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годов.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.