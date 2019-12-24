Путин проведет совещание по нацпроектам, встретится с правительством и бизнесменами

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду предновогоднюю встречу с правительством, а также примет в Кремле представителей российских деловых кругов. Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече с членами кабмина РФ "планируется подвести итоги уходящего года и обсудить планы работы кабинета на предстоящую перспективу".

В этот же день состоится заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором будут рассматриваться динамика и показатели выполнения нацпроектов, а также ход их финансирования.

По окончании заседания Путин примет в Кремле представителей российских деловых кругов. "На встречу приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей", - добавили в Кремле.

Встречи с бизнесменами

Путин регулярно встречается с представителями предпринимательского сообщества, традицией стали такие беседы в канун Нового года. В прошлом году встреча состоялась 26 декабря. Тогда в Кремле собрались 59 бизнесменов, которым президент предложил не только подвести итоги года, но и обсудить важные для государства и предпринимательского сообщества вопросы.

В частности, Путин призвал крупный бизнес активно участвовать в реализации нацпроектов, озвучив при этом конкретные предложения для ряда компаний. Кроме того, глава государства в числе важнейших направлений назвал обеспечение экологического благополучия граждан и поднял тему перехода промышленности на наиболее совершенные из доступных технологий.

Президент неоднократно подчеркивал, что власти заинтересованы в том, чтобы бизнесмены не испытывали административных проблем, имели возможность развивать свое дело. Для этого принимаются меры по улучшению делового и инвестиционного климата в стране. Хотя Путин признавал, что пока не все намеченное удается выполнить. Поэтому президенту важно услышать мнение и предложения предпринимательского сообщества.