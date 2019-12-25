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Технопарк "Кванториум" открыли на базе детской железной дороги в Южно-Сахалинске

В нем смогут заниматься школьники всех учебных заведений города
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© Лев Федосеев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Технопарк "Кванториум" открылся в среду в Южно-Сахалинске на базе детской железной дороги. В нем смогут заниматься школьники всех учебных заведений города, мечтающие в будущем связать свою профессиональную жизнь с железной дорогой, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Запускаться в работу мы планируем с января 2020 года, сейчас технопарк оборудован только на 20%", - рассказал журналистам руководитель Дальневосточной детской железной дороги Южно-Сахалинска Павел Юдаев. По его словам, в технопарк, куда записались уже 230 детей можно будем заниматься по пяти направлениям: промышленный дизайн, VR/AR-квантум, IT-квантум, геоквантум и хайтек-цех.

"Мне всегда нравились поезда. У меня дома есть своя железная дорога, по которой едет маленький поезд, который я собрал сам. Здесь я смогу научиться всему, чтобы потом попасть в университет, а затем работать в РЖД. Это моя мечта", - поделился с ТАСС один из будущих учеников технопарка Владислав Ким.

Технопарк на базе детской железной дороги стал третьим "Кванториум" в Южно-Сахалинске, но только в нем дети смогут получать теоретические и практические знания, которые в дальнейшем помогут им при обучении в железнодорожных вузах. Первый в Сахалинской области технопарк открыли 1 марта 2018 года. Второй "Кванториум" открылся в областном центре на прошлой неделе на базе гимназии №3.

Дальневосточная детская железная дорога города Южно-Сахалинска ведет свою историю с 1954 года. Она расположена на территории Городского парка культуры и отдыха имени Ю. Гагарина. Всего в России существует только 25 детских железных дорог. Только две из них расположены на Дальнем Востоке. Помимо Сахалинской области, в ДФО детскую железную дорогу имеет только Хабаровский край.

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