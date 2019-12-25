Один из шести. Что дал экономике России первый год реализации нацпроектов

На протяжении всего года Счетная палата и ее руководитель Алексей Кудрин указывали на медленное расходование средств на национальные проекты: за первые три квартала власти смогли освоить чуть больше половины денег. Ситуация стала исправляться только под конец года, однако по итогам 11 месяцев было израсходовано лишь 70% от запланированного на год объема. Отчасти это связано с тем, что с момента запуска нацпроектов в начале 2019 года потребовалось еще примерно полгода для уточнения и окончательной формулировки некоторых их параметров, пояснял Кудрин. При этом глава Счетной палаты подчеркивал, что важно не освоить средства, а добиться результатов.

Портал "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС, выяснил у экспертов, насколько уже сейчас эффективны нацпроекты и какие у них перспективы до 2024 года.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уже год Россия живет в парадигме национальных проектов - именно на них делают акцент как в федеральном центре, так и в регионах. Пока, как утверждают эксперты, нацпроекты не оказывают значительного влияния на рост российской экономики, однако создают задел на будущее. Теперь, когда цели поставлены и известны, на первый план у правительства выходит задача обеспечить эффективность реализации всех необходимых мер.

На большой пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин вновь назвал повышение производительности труда главным способом повышения уровня жизни в России. "Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан. И это очень плохо, это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать. Но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно", - сказал президент.

Другим проектам повезло меньше - сроки их реализации пришлось переносить, в частности строительства Багаевского (с 2020 на 2023 год) и Нижегородского (с 2021 на 2024 год) гидроузлов, а также ввода ряда аэропортовых объектов.

Более удачной в 2019 году оказалась судьба проекта строительства скоростной автодороги Москва - Казань. Поначалу Минэкономразвития России предложило вместо новой автодороги ограничиться реконструкцией дорог М-5 "Урал" и М-7 "Волга". Но транспортный и финансово-экономический блоки правительства все же пришли к компромиссу, в результате которого строительство новой автодороги одобрили, но разбили на четыре этапа, и только два из них включили в план до 2024 года.

Но и реализация тех проектов, которые уже были включены в КПМИ, в 2019 году буксовала. Часть масштабных инициатив была пересмотрена на высшем политическом уровне. Так, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, в результате чего внесенный в комплексный план проект строительства ВСМ Москва - Казань подвис. Чиновники стали пересматривать проект: звучали предложения начать с участка Санкт-Петербург - Москва, потом построить участок Москва - Нижний Новгород, и когда-нибудь - Нижний Новгород - Казань. В итоге в ноябре глава государства констатировал, что итогового решения по вопросу, нужно ли России в принципе высокоскоростное движение, пока нет.

Методика отбора проектов в Комплексный план разработана Аналитическим центром при правительстве РФ. В этом году было проанализировано около 400 заявок на 6,5 трлн рублей. В итоге в КПМИ вошло лишь три портовых проекта без федерального софинансирования и проект реконструкции Волго-Донского судоходного канала в Волгоградской области. Остальные поставлены в лист ожидания. По словам вице-премьера Максима Акимова, курирующего этот нацпроект, данный список является заделом для дальнейшей работы. Реализовать эти проекты возможно будет только в случае появления дополнительных источников финансирования.

Антон Покатович подчеркнул, что тревогу вызывает освоение средств на Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). "В сентябре транспортная часть данного направления была профинансирована менее чем на 40%, а надеждам на выполнение планов по привлечению частных инвестиций также, вероятно, не суждено сбыться в этом году. В числе проблем КПМИ помимо зависания бюджетных денег - весьма сложный и бюрократизированный процесс утверждения перечня проектов, подпадающих под действие данного плана: многие конкретные претенденты на участие в КПМИ все еще находятся в списках "на рассмотрении". Тем временем именно эффект от мегастроек мог бы привести к ускорению инвестиционной активизации в РФ", - указал эксперт.

И ожидаемые инвестиции в долгосрочной перспективе снижают эти издержки, указал Куликов. "Условно не каждая отдельная компания потратится на подвеску и бензин для своих перевозок в тот момент, когда будет везти товар. А общество в целом прямо сейчас вложится в снижение будущих издержек. Основной эффект возникнет здесь, когда проекты будут закончены. Его величина, мягко говоря, не определена. Сомневаюсь, что даже мировой опыт тут релевантен", - добавил он.

За годы реализации нацпроектов инвестиции в инфраструктуру вырастут в 1,5 раза, подсчитал Дмитрий Куликов. "Это явно одно из приоритетных направлений расходов - и, скорее всего, с самым существенным влиянием на благосостояние в долгосрочном периоде. Транспортные издержки - один из главных вызовов внешней конкурентоспособности компаний в нашей немаленькой стране", - пояснил он.

Одним из ключевых приоритетов на ближайшие годы правительство обозначило развитие инфраструктуры - из запланированных на реализацию национальных целей 26 трлн рублей около 60% придется на инфраструктурные проекты. Ставка государства на инфраструктуру не случайна: ее развитие создает базу для экономического роста за счет увеличения инвестиционных расходов.

Нацпроекты могут влиять на экономику в нескольких направлениях, отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Первое связано с повышением эффективности государственного управления. "Нацпроекты - это некая новая реинкарнация идеи связать расходы государства с измеримыми целями, проектный подход к отчасти уже происходившим расходам, организационная инновация. Более эффективное государство дает лучшую обеспеченность населения общественными благами, а значит, и более высокий уровень жизни. Тут эффекты в целом могут и не проявиться - зависит от практики, но направление движения правильное", - пояснил он.

Вклад национальных проектов в рост ВВП в этом году составит всего 0,1-0,3 процентного пункта, дает свою оценку главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В целом рост экономики в этом году составит 1-1,3%, но в следующем году есть надежды на ускорение динамики до 1,5-2%, добавил он.

Этим объясняется и пока незначительное влияние нацпроектов на российскую экономику. "Все направления национальных проектов находятся в зачаточной стадии, поэтому их влияние на экономику остается минимальным. Вероятно, в 2020 году эффект будет несколько больше, так как правительство планирует увеличить затраты", - говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Причины низких темпов исполнения расходов называл и премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в начале декабря: "Это неудивительно, что эти деньги тратятся медленней, чем предполагалось. Именно потому, что это первый год работы".

Повышение производительности труда считается важнейшим инструментом и роста доходов населения, и ускорения экономического роста. Профильный нацпроект в перспективе должен сократить отставание России от развитых стран по этому показателю и тем самым поднять благосостояние населения. Так, к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (промышленность, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство и ЖКХ) должен быть не ниже 5% в год. Для этого планируется внедрять бережливые технологии производства и цифровые инструменты, а также заниматься переподготовкой работников.

Эффект от реализации нацпроекта пока оценить сложно - показатель производительности труда в несырьевом секторе будет рассчитан только в середине 2020 года, когда будет представлена вся финансовая отчетность компаний.

При этом можно сказать, что в течение года нацпроект реализовывался довольно успешно. Его участниками вместо запланированных 29 стали 36 регионов. Также удалось привлечь большее количество предприятий, чем планировалось, - 1025 вместо 958.

Ожидалось, что 60% предприятий удастся достичь целевых показателей роста производительности труда (10% в первый год, 15% - во второй, 30% - в третий). Точные подсчеты можно будет провести в 2020 году, но, как отмечают в Минэкономразвития, в связи с недостаточно благоприятной макроэкономической ситуацией показать такие результаты сможет лишь 50% предприятий.

Не удалось в этом году достичь запланированных результатов по количеству обученных по программам "Лидеры производительности" и "Акселератор экспортного роста". Это произошло из-за позднего запуска программ. В последующие годы обучение будет проводиться более активно.

"Цифровая экономика"

Нацпроект "Цифровая экономика" формировался как основа для успешной реализации других национальных программ. В ближайшие годы именно цифровизация может обеспечить значительный рост производительности труда. Тем не менее именно этот нацпроект показывает худший результат по бюджетному исполнению: согласно данным Счетной палаты, по итогам января - ноября 2019 года средства освоены только на 23,8%. Правда, глава Минкомсвязи Константин Носков уверяет, что к концу года нацпроект будет исполнен на 85%.

Пока в его реализации не хватает понимания конкретных действий, указал Антон Покатович. "Идеи высказаны, задачи поставлены, но пока нет представления о непосредственных результатах и способах их достижения. Поэтому буксует и такой вполне понятный компонент, как цифровизация экономики. Инициативы, которые уже реализованы, работают со сбоями. Между тем ряд служб, которые используют цифровые технологии, добились весомых результатов без участия в нацпроектах", - сказал эксперт.

По просьбе портала "Будущее России. Национальные проекты" в Минкомсвязи подвели итоги работы по "Цифровой экономике" за этот год. Один из масштабных проектов, реализуемых в рамках цифрового нацпроекта, - подключение всех социально значимых объектов (к ним относятся школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, избирательные комиссии и так далее) к высокоскоростному интернету. За 2019 год интернет провели в 18 тыс. таких объектов.

"Впервые в истории столь крупный инфраструктурный проект реализуется не единственным исполнителем, а с помощью аукционов. За счет конкуренции на торгах бюджет сэкономит более 92 млрд рублей, в реализации проекта участвует не один оператор связи, а 16, в том числе небольшие региональные компании. Кроме того, все объекты будут подключены уже до конца 2021 года, а не 2024-го, как планировалось изначально", - отметил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Также в этом году министерство представило суперсервисы - новый формат государственных электронных услуг, который должен сделать их получение максимально простым и комфортным для граждан. Всего планируется запустить 25 суперсервисов для различных жизненных ситуаций (рождение ребенка, оформление в вуз, получение и оформление льгот, пенсий и тому подобное). Первый суперсервис - "Европротокол онлайн" в виде мобильного приложения "Помощник ОСАГО" - заработал 1 ноября в пяти российских регионах.

Одна из основных задач "Цифровой экономики" - развитие сетей связи пятого поколения. В этом году были разработаны концепция создания и развития сетей 5G в России и план ее реализации: определены основные характеристики сетей пятого поколения, услуги и сервисы, предоставляемые в таких сетях, а также требования к построению сетевой инфраструктуры. Однако до сих пор не решен вопрос с приоритетным диапазоном для развития 5G - 3,4-3,8 ГГц, который в России практически полностью занят силовыми ведомствами и спецсвязью. И расчищать диапазон для гражданской отрасли не планируется. В Минкомсвязи подчеркивали, что без выделения диапазона 3,4-3,8 ГГц, принятого в мире, отставание России в развитии 5G неминуемо и наверстать его, скорее всего, будет невозможно. Для других предлагаемых диапазонов (например, 4,4-4,99 ГГц) нет оборудования, а отечественное может появиться только через несколько лет - "это убийственно долго", говорил ТАСС Евгений Новиков. Несмотря на это, российские операторы связи все же реализуют пилотные проекты на менее перспективных частотах 4,8-4,9 и 25,25-29,5 ГГц.

Курс на экспорт

Большие надежды с точки зрения перспектив роста российской экономики правительство возлагает на развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Некоторые успехи в этом направлении уже сделаны: в прошлом году несырьевой экспорт достиг объема $150 млрд. В 2019 году показатель должен вырасти до $160 млрд, однако существуют риски, что добиться этой цели не удастся.

Как говорил в ноябре министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, поставки за рубеж несырьевых товаров в 2019 году вырастут лишь на 2% вместо планируемых 7,4%, таким образом, объем несырьевого экспорта может составить всего $152 млрд. Всему виной снижение мировых цен на ряд товаров, а также торговые войны, объясняли в министерстве.

Тем не менее для поддержки экспортеров сделано немало. В этом году запущен ключевой механизм поддержки в рамках нацпроекта - корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК). Компаниям, с которыми заключаются соглашения о реализации КППК, предоставляется государственная поддержка, предусматривающая льготное финансирование экспортных сделок, инвестиционные кредиты на создание экспортно ориентированных производств, субсидирование логистических затрат при экспорте продукции и другие льготы. Планировалось, что в 2019 году будет заключено 250 таких соглашений, в реальности же их оказалось почти втрое больше - 711, в том числе 642 региональных. Останавливаться на этом власти не намерены и в начале следующего года хотят провести новый отбор.

Оператор всех мер поддержки Российский экспортный центр (РЭЦ) отчитался, что с января по октябрь поддержал 8,9 тыс. предприятий, более 7 тыс. из которых предприятия малого и среднего бизнеса. Объем поддержки за этот период составил $16,3 млрд.

Параллельно Минфин начал работать над наболевшей темой либерализации экспортной выручки. Сейчас любые деньги, которые в ходе экспортно-импортных отношений зарабатывают российские компании за рубежом, должны быть возвращены на родину - это требование к репатриации выручки неоднократно вызывало нарекания у бизнес-сообщества. Но, как обещают в Минфине, уже в начале следующего года требование по возврату рублевой выручки будет отменено. При этом валютная выручка должна оставаться на родине, убеждено Министерство финансов.

Также буксует идея отменить уголовную ответственность экспортеров за невозврат или несвоевременный возврат выручки. Это предложение поддерживает Минфин, но пока законодатели не спешат менять Уголовный кодекс.

"Мы нормально продвинулись по КоАП, но где мы никак не продвинулись - это в Уголовном кодексе. Я считаю, что эта статья носит не в плане правоохранительной, а в плане общественной логики бессмысленный характер, потому что у нас нет такого преступления, как вывод денег за рубеж. Если бы я не был госслужащим, я бы мог спокойно открыть счет и вывести все деньги за рубеж. И сделал бы это на законных основаниях. Поэтому непонятно, за что наказание, - говорит замглавы Минфина Алексей Моисеев. - Наша позиция однозначна: эту статью надо полностью отменять".

МСП и самозанятые

Неотъемлемый элемент экономического роста - поддержка и развитие всех форм предпринимательства, а также приумножение количества субъектов малого и среднего бизнеса, заявлял Владимир Путин.

Однако осенью 2019 года активно обсуждалось сокращение числа таких предприятий в России. Только в октябре их стало на 116 тыс. меньше, а количество работников сократилось почти на 600 тыс. - до 15,4 млн человек. На снижение численности субъектов МСП повлиял переход многих предпринимателей из малого и среднего бизнеса в сектор больших компаний. Замминистра экономического развития Вадим Живулин отмечал, что, по данным прошлого года, около 12 тыс. компаний, которые были в реестре МСП, переросли в крупные.

При этом предприятия, переходящие из статуса МСП в крупный бизнес, резко оказываются в совершенно других налоговых условиях и теряют доступ к мерам поддержки. Решением этого вопроса сейчас занимается правительство. Предлагается предоставить возможность бизнесу, превысившему пороговые значения, сохранить категорию МСП на два года. По мнению властей, это позволит "выросшим" предпринимателям в полной мере освоиться в новом статусе.

Кроме того, некоторые предприниматели становятся самозанятыми и пока не учитываются в статистике МСП. Новый налоговый режим для самозанятых с 2019 года действует в четырех пилотных регионах (Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях). Он предполагает, что самозанятые граждане платят налог по ставке 4%, если оказывают услуги физлицам, или 6%, если юрлицам. Одновременно они освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования. За год зарегистрировать себя в качестве самозанятых решили более 310 тыс. человек. В 2020 году эксперимент будет расширен на 19 регионов.

Для поддержки и стимулирования создания новых малых и средних предприятий власти начали масштабную трансформацию условий ведения бизнеса в России. В феврале заработала программа кредитования малого бизнеса по ставке до 8,5% годовых. В реализацию этой программы включились 90 банков-участников. Как рассказали в Минэкономразвития РФ, по состоянию на декабрь заключено 8,4 тыс. кредитных соглашений с предпринимателями на сумму 431,6 млрд рублей, по которым уже выдано 297,7 млрд рублей.

Востребованным также оказался и такой инструмент, как льготный лизинг по ставке 6% годовых для российского и 8% для иностранного оборудования. Наибольшая доля проектов пришлась на машиностроение, химическую, пищевую и текстильную промышленности, а также металлургию и полиграфию.

В 81 регионе были приняты программы развития сельскохозяйственной кооперации, а в 82 субъектах страны заработали центры компетенций, оказывающие информационно-консультационные услуги сельскохозяйственным кооперациям и фермерам. Как уточнили в Корпорации МСП, общий объем поддержки сельхозкооперативов, включая кредитно-гарантийную, грантовую и лизинговую, в 2019 году составил 18,8 млрд рублей.

"На сегодняшний день явно получилось сформировать инструментарий по кредитной поддержке малого и среднего бизнеса, гарантийной поддержке, и в этом плане объем выданных кредитов и гарантий впечатляет, - отмечает председатель "Деловой России" Алексей Репик. - Теперь все понимают, что эти меры являются действенным инструментом поддержки. Сейчас мы думаем над тем, как оказать поддержку тем, кто не подошел под критерии кредитной программы 8,5%. В основном это будет касаться технологичных компаний. Корпорации МСП сейчас поручено больше работать с отказами, в том числе в части вытягивания компаний до уровня, который позволит им получать меры господдержки".

Как отметил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, говорить о глобальных итогах еще рано. По его мнению, нужно продолжать работать над освоением выделенных средств и формированием благоприятных условий для ведения бизнеса в стране.