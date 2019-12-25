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Медведев заявил, что реализация нацпроектов вошла в нормальный график

Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Реализация нацпроектов вошла в нормальный график - Медведев.

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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