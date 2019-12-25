В России запустили ресурс по повышению цифровой грамотности населения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Цифровая платформа Университет "20.35" и ряд российских компаний запустили образовательный ресурс цифроваяграмотность.рф для обучения россиян использованию цифровых технологий и сервисов. Об этом говорится в сообщении Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики одноименной нацпрограммы.

Новый сервис позволит бесплатно обучиться работе в цифрой среде, узнать о ее возможностях и угрозах, приобрести навыки сохранения конфиденциальности личных данные. Для развития проекта и его наполнения 11 компаний (среди которых "Мегафон", "Ростелеком", РЖД, "Эр-Телеком", "Сибур ИТ", Академия Ростеха, НИУ ВШЭ, РОЦИТ и "Почта России", аналитический центр НАФИ) подписали меморандум о консорциуме. Оператором проекта выступил "Университет 20.35".

"Цифровая грамотность - это грамотность XXI века, язык, на котором говорят все - и люди, и машины. Компании, которые входят в эту эпоху, должны заботиться не только о качестве выпускаемой продукции, но и о подготовке потребителей пользоваться различными цифровыми решениями. Наша задача - выстроить взаимодействие между гражданами и производителями сервисов, сделать их максимально доступными для каждого", - сказал координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики нацпрограммы "Цифровая экономика" Олег Подольский.

На первом этапе на ресурсе будут доступны видеокурсы и статьи для развития базовых цифровых навыков. Со следующего года участники консорциума наполнят его онлайн-уроками, тестами и вспомогательными сервисами, отметили в центре.

В ноябре 2017 года спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков объявил о создании первого в России университета, который будет готовить кадры для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы, - Университета "20.35" (УНТИ). В 2018 году УНТИ начал образовательную деятельность. Университет "20.35" - прежде всего цифровая платформа с постоянно расширяющимся списком образовательных возможностей