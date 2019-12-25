{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России запустили ресурс по повышению цифровой грамотности населения

Этот сервис позволит бесплатно обучиться работе в цифрой среде

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Цифровая платформа Университет "20.35" и ряд российских компаний запустили образовательный ресурс цифроваяграмотность.рф для обучения россиян использованию цифровых технологий и сервисов. Об этом говорится в сообщении Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики одноименной нацпрограммы.

Новый сервис позволит бесплатно обучиться работе в цифрой среде, узнать о ее возможностях и угрозах, приобрести навыки сохранения конфиденциальности личных данные. Для развития проекта и его наполнения 11 компаний (среди которых "Мегафон", "Ростелеком", РЖД, "Эр-Телеком", "Сибур ИТ", Академия Ростеха, НИУ ВШЭ, РОЦИТ и "Почта России", аналитический центр НАФИ) подписали меморандум о консорциуме. Оператором проекта выступил "Университет 20.35".

"Цифровая грамотность - это грамотность XXI века, язык, на котором говорят все - и люди, и машины. Компании, которые входят в эту эпоху, должны заботиться не только о качестве выпускаемой продукции, но и о подготовке потребителей пользоваться различными цифровыми решениями. Наша задача - выстроить взаимодействие между гражданами и производителями сервисов, сделать их максимально доступными для каждого", - сказал координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики нацпрограммы "Цифровая экономика" Олег Подольский.

На первом этапе на ресурсе будут доступны видеокурсы и статьи для развития базовых цифровых навыков. Со следующего года участники консорциума наполнят его онлайн-уроками, тестами и вспомогательными сервисами, отметили в центре.

В ноябре 2017 года спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков объявил о создании первого в России университета, который будет готовить кадры для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы, - Университета "20.35" (УНТИ). В 2018 году УНТИ начал образовательную деятельность. Университет "20.35" - прежде всего цифровая платформа с постоянно расширяющимся списком образовательных возможностей

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Силуанов: значения трех главных показателей по нацпроекту МСП за 2019 год будут выполнены
Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП составит 22,9%, отметил первый вице-премьер, министр финансов РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС