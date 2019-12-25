Аварийный участок региональной автотрассы отремонтировали под Липецком в рамках нацпроекта

ЛИПЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Аварийно-опасный участок автотрассы регионального значения Липецк - Данков отремонтировали в рамках нацпроекта. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Участок автодороги Липецк - Данков протяженностью 2 километра сдан в эксплуатацию в Лебедянском районе", - сказал он. По словам Артамонова, работы на трассе начались еще в прошлом году, а в текущем году участок магистрали стал частью нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Глава региона пояснил, что до реконструкции этот участок аварийно-опасным: двухполосная трасса пересекала лог, крутой спуск сменялся подъемом, а видимость была низкая. В ходе реконструкции здесь сделали земляную насыпь, выровняли профиль дороги, обеспечив тем самым хорошую видимость, а также расширили проезжую часть до десяти метров. Артамонов отметил, что работы по устройству насыпи осложнялись близким расположением каскада прудов, для которых необходимо было построить водопропускное сооружение.

"На время работ была проложена объездная дорога, сейчас она частично демонтирована, движение осуществляется по вновь построенному участку автодороги", - сказал он. Для обеспечения безопасности вдоль насыпи установлено барьерное ограждение. Обустроены остановочные площадки и павильоны, проложены пешеходные дорожки. Общая стоимость работ составила 245 млн рублей.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что реконструкция трассы Липецк - Данков началась еще в 2015 году с полуторакилометрового участка между Кузьминскими Отвержками и Северным Рудником. Затем ремонт продолжили в 2016-2017 годах уже на трех участках в Липецком районе и еще на одном - в Лебедянском районе общей протяженностью почти в 7,5 километров. В будущем году в рамках нацпроекта планируется реконструировать еще три участка общей протяженностью свыше семи километров.