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Путин отметил важность высокой дисциплины исполнения нацпроектов

По словам главы государства, параллельно должна "раскачиваться и экономика по ключевым направлениям развития"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Дисциплина исполнения национальных проектов крайне важна, чтобы не дискредитировать меры по их финансовому обеспечению, в том числе проведенное увеличение фискальной нагрузки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"Когда мы выходили на необходимость реализации нацпроектов, мы пошли на ряд решений, связанных впрямую или не впрямую с увеличением фискальной нагрузки, исходя из того, чтобы направить полученные ресурсы на ключевые направления развития. И если мы из экономики эти ресурсы вынули в результате повышения фискальной нагрузки, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, а вот положительный - либо его нет, либо он отстает, либо он проявляется не в ожидаемых нами параметрах", - сказал президент.

"Поэтому дисциплина работы крайне важна, иначе мы можем дискредитировать саму идею нацпроектов и связанные с этим наши действия", - добавил Путин. По словам главы государства, "параллельно с раскачкой механизмов [реализации нацпроектов] должна раскачиваться и экономика по ключевым направлениям развития".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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