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Путин: механизм СПИК 2.0 должен помочь развитию промышленности РФ на национальной основе

По его словам, важно, "чтобы требования к локализации не снижались, а наоборот обоснованно держались на известном уровне"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Механизим новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0) должен способствовать развитию промышленности РФ на национальной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Главное, чтобы эти наши новые правила [СПИК 2.0] не убивали бы конкуренцию и способствовали развитию промышленности, ее основных отраслей, на национальной базе", - сказал Путин.

По его словам, важно, "чтобы требования к локализации не снижались, а наоборот обоснованно держались на известном уровне".

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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