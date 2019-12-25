Путин: механизм СПИК 2.0 должен помочь развитию промышленности РФ на национальной основе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Механизим новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0) должен способствовать развитию промышленности РФ на национальной основе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Главное, чтобы эти наши новые правила [СПИК 2.0] не убивали бы конкуренцию и способствовали развитию промышленности, ее основных отраслей, на национальной базе", - сказал Путин.

По его словам, важно, "чтобы требования к локализации не снижались, а наоборот обоснованно держались на известном уровне".