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Путин недоволен тем, что вузы и культура не распределены по всей территории России

Президент подчеркнул, что такая ситуация не отвечает интересам территориального развития страны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Концентрация вузов и учреждений культуры в крупнейших городах России не отвечает интересам территориального развития страны. На это обратил внимание в среду президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"У нас не должно быть ситуации, когда вся культура или все образование сосредоточены только в двух-трех-четырех-пяти крупнейших городах и все, а именно этот процесс и происходит", - сказал глава государства, отметив, что "в столичных городах" сейчас и театров, и вузов на порядок больше, чем было в советское время. "Все молодые люди приезжают сюда и потом здесь остаются, все это "разбухает" совершенно несуразным образом и не отвечает интересам территориального развития в целом", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что "Госплана у нас нет", и обратился к своему помощнику Андрею Белоусову: "Андрей Рэмович, не будем создавать Госплан? Не будем. Но планирование же должно быть какое-то".

Так, по словам Путина, ведущие вузы находятся в Москве и Санкт-Петербурге, кроме того, "что-то есть" в Казани, Томске, Новосибирске. "Но так же не должно быть! У нас должно быть равномерное распределение и учреждений высшей школы, и учреждений культуры по всей стране. Я просил бы вас на это обратить особое внимание", - обратился Путин к вице-премьеру РФ Ольге Голодец. Он отметил, что особое внимание нужно также обратить на развитие детских учреждений - театров, музыкальных школ, художественных и хореографических училищ и так далее.

"Мы гордимся отечественной многонациональной культурой, очень мощной, это, безусловно, наш общенациональный ресурс и наше даже в известной степени конкурентное преимущество", - сказал Путин, отметив, что нужно обратить внимание на развитие культуры в малых населенных пунктах и на селе. "Люди, которые проживают в этой местности, не должны чувствовать себя чужими на этом празднике жизни", - заключил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичГолодец, Ольга ЮрьевнаРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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