Путин потребовал устранить "зазоры" между целями развития страны и нацпроектами

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал устранить любые "зазоры" между целями развития страны и нацпроектами. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Здесь нужно, чтобы никаких "зазоров" не было, - отметил президент. - Если какие-то механизмы нам нужно поправить, тогда, безусловно, к этому нужно подойти серьезно, поговорить на эту тему и, если необходимо, внести коррективы".

"Думаю, что нам нужно будет в рабочем формате собраться пообсуждать некоторые вопросы <...> например, вопросы, связанные с сопряжением национальных целей и национальных проектов как инструмента достижения этих целей", - добавил глава государства.

Путин обратил внимание на необходимость ориентироваться на практический результат реализации нацпроектов. "Практический нужен результат от этой работы, иначе грош цена всему, что мы делаем, - сказал он, обращаясь к участникам заседания. - Я хочу вас нацелить на этот практический результат". "Постановления, законы, нормативная база, создание инфраструктуры и так далее - это только способ, инструмент достижения конечной цели, - подчеркнул глава государства. - Конечная цель - это улучшение реального состояния [дел]".

Путин пояснил, что, например, должны сократиться очереди в медицинских учреждениях, должна увеличиваться продолжительность жизни, необходимо сократить выбросы в окружающую среду.