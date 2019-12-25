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Власти Липецкой области передали региональному ГИБДД ключи от 31 нового автомобиля

Глава региона Игорь Артамонов на церемонии передачи ключей отметил, что все машины оснащены радарами, навигаторами и портативными компьютерами, которые обеспечивают доступ к базе данных ДПС

ЛИПЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области передали подразделениям Госавтоинспекции региона ключи от 31 новой машины ДПС, приобретенной в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Торжественная церемония состоялась в среду на центральной площади областного центра.

"Такое количество новых автомобилей с современным оснащением впервые поступило в регион, и теперь сотрудники ДПС, которые обеспечивают безопасность на дорогах, будут нести службу в комфортных условиях", - сказал, приветствуя сотрудников ГИБДД, глава администрации области Игорь Артамонов. Он отметил, что все машины, приобретенные в рамках нацпроекта, оснащены радарами, навигаторами и портативными компьютерами, которые обеспечивают доступ к базе данных ДПС.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной администрации, власти закупили машины марки Skoda Octavia. Они отправятся во все районные и городские отделы Госавтоинспекции, а техническое оснащение позволяет сразу же использовать их в работе без дополнительной подготовки.

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Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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