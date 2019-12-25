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На базе горбольницы Липецка открылся центр амбулаторной онкологической помощи

На создание центра и закупку оборудования из областного бюджета направили 79 млн рублей

ЛИПЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи, созданный в рамках нацпроекта "Здравоохранение", открылся на базе городской больницы №3 в Липецке. Новое медучреждение, рассчитанное на 200 тыс. пациентов ежегодно, посетил в среду глава региона Игорь Артамонов.

"Онкологическая помощь - один из приоритетов нацпроекта "Здравоохранение", мы и дальше будем выделять региональные средства на развитие этого направления", - сказал он. По словам Артамонова, в новом центре будут проходить лечение диспансерные больные, а также проводиться обследования жителей для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях. Медучреждение имеет компьютерный томограф, два эндовидеоколоноскопических и рентгеновский комплексы, флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса, видеобронхоскоп и другое высокотехнологичное оборудование. Кроме того, здесь работает дневной стационар для проведения химиотерапии. Глава региона заметил, что на создание и оснащение центра из областного бюджета в рамках нацпроекта выделили 79 млн рублей.

В пресс-службе областной администрации ТАСС отдельно обратили внимание на устройство томографа, позволяющего обследовать пациентов массой тела до 205 килограммов. При этом стол томографа многофункциональный: может опускаться, двигаться, что удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. "Для проведения более качественных томографических исследований закуплен автоматический инъектор, который самостоятельно с определенной скоростью вводит пациенту контрастное вещество", - уточнил собеседник агентства.

Осмотревший центр глава региона подчеркнул, что, несмотря на современное оборудование, пациенты должны и сами следить за своим здоровьем. "Жители должны понимать, что главное - это обратиться к врачам на ранней стадии, когда болезнь еще не запущена и излечима", - сказал Артамонов. Он заметил, что всего до 2024 года в регионе должно быть открыто еще пять подобных центров.

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Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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Петербург завершил первый этап создания сети центров амбулаторной онкологической помощи
В этом году в регионе открыли восемь подобных центров, последний из них начал работать в Красносельском районе на базе взрослого отделения "Городской поликлиники №106"
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