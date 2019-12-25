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Петербург завершил первый этап создания сети центров амбулаторной онкологической помощи

В этом году в регионе открыли восемь подобных центров, последний из них начал работать в Красносельском районе на базе взрослого отделения "Городской поликлиники №106"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выполнили план, предусмотренный нацпроектом "Здравоохранение", и в 2019 году создали восемь центров амбулаторной онкологической помощи в разных районах города. Их открывают для более оперативной диагностики онкозаболеваний и повышения доступности помощи для населения, сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В Красносельском районе на базе взрослого поликлинического отделения "Городской поликлиники №106" начал функционировать восьмой по счету центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Санкт-Петербурге. Таким образом, город выполнил план по открытию сети ЦАОПов на 2019 год", - говорится в сообщении.

В составе нового центра есть эндоскопический и рентгенологический кабинет, кабинеты ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии. Также в ЦАОПе организовали отделение дневного стационара на 10 коек.

В 2019 году ЦАОПы по программе нацпроекта "Здравоохранение" открылись в Выборгском, Курортном, Приморском, Калининском, Колпинском, Фрунзенском и Московском районах Петербурга. В следующем году создадут еще шесть центров в разных районах города.

"Целью создания таких центров служит своевременное и оперативное диагностирование онкологических заболеваний, а также обеспечение доступности специализированной онкологической помощи для пациентов. Время ожидания от постановки диагноза до начала лечения не будет превышать 14 дней", - пояснили в пресс-службе.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В 2019-2024 гг. на его реализацию планируется потратить более 1,7 трлн рублей.

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Теги
РоссияСанкт-Петербург
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На базе горбольницы Липецка открылся центр амбулаторной онкологической помощи
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