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Начался отбор участников первой Всероссийской проектной школы "Практики будущего"

Школа пройдет с 1 по 22 апреля 2020 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Конкурсный отбор участников на первую Всероссийскую проектную школу "Практики будущего" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) начался в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кружкового движения. Документы от участников принимаются через автоматизированную систему Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок".

"Стартовал конкурсный отбор на первую Всероссийскую проектную школу "Практики будущего" Кружкового движения НТИ. Школа пройдет в ВДЦ "Орленок" в апреле 2020 года и будет посвящена использованию современных технологий для проектирования новых образов и укладов жизни в поселениях и городах. Участниками станут 100 лучших школьников со всей страны", - сообщили в пресс-службе.

В рамках школы старшеклассники займутся разработкой технологических проектов по трем направлениям НТИ: EnergyNET, AeroNET и NeuroNET. Участники направления EnergyNET займутся разработкой инфраструктурных решений для управления энергетикой новых поселений постиндустриального типа. В профиле AeroNET будут создаваться проекты по использованию технологий дистанционного зондирования Земли. Используя возможности нейротехнологий, в направлении NeuroNET школьники разработают проекты на стыке технологий и искусства, демонстрируя новые принципы жизни людей будущего, их связей и взаимопонимания.

Школа пройдет с 1 по 22 апреля 2020 года. Подать заявки могут школьники в возрасте 13-16 лет, имеющие достижения в области научно-технического и инженерного творчества. Документы принимаются через автоматизированную информационную систему ВДЦ "Орленок" до 10 февраля 2020 года. До 20 февраля 2020 года экспертная комиссия оценит полученные работы.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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