Голикова: правительство готово начать финансирование нацпроектов с 1 января 2020 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство подготовило все документы, чтобы начать финансирование исполнения нацпроектов с 1 января 2020 года.

"Под конец года всегда много работы, традиционно уже готовим все нормативные акты, запускаем все финансирование, подписываем в этом году все соглашения с регионами по реализации нацпроектов. До 1 января, а не до 1 февраля, как это было в прошлом году, для того, чтобы уже с самого начала шло финансирование. В принципе, мы все готовы", - сообщила Голикова.

По ее словам, правительство готово финализировать эту работу в ближайшие дни. "Мы близки к завершению в правительстве, - рассказала вице-премьер. - Завтра у нас вообще все завершается. Дмитрий Анатольевич [Медведев] дал нам команду, чтобы сегодня вечером были сданы все нормативные акты. Соответственно завтра и, наверное, в выходные дни он их подпишет и правительство готово к тому, чтобы запускать финансирование в полном объеме с 1 января 2020 года".

При этом Голикова подчеркнула, что 31 декабря кабинет министров работает. "Даже, если бы он был выходным днем, все равно бы работали", - сказала она. При этом, по словам зампреда правительства, речь о том, чтобы сделать 31-е число выходным днем в этом году не было, потому что "есть определенные ограничения, трудовое законодательство устанавливает сроки, в которые должно быть принято решение".