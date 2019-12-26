Первый год мусорной реформы. Переработка растет, платежи уменьшаются

Нацпроект предусматривает увеличение к концу 2019 года направленной на переработку доли отходов с 3% до 7%, а на сортировку для извлечения вторсырья - с 7% до 12%. И этих показателей удалось достичь, заявил порталу заместитель главы "Российского экологического оператора" (РЭО), головной компании отрасли обращения с отходами Алексей Макрушин.

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Реформа отрасли обращения с отходами, которая началась в России 1 января 2019 года, призвана решить проблему незаконных свалок, ввести раздельный сбор мусора и значительно сократить вывозимые на полигоны объемы. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология" - например, на переработку к 2024 году должны отправлять 36% бытового мусора, а на сортировку - 60%. Портал " Будущее России. Национальные проекты " подвел итоги первого года реформы.

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"Наши предварительные оценки, построенные на опросе [профильных] ассоциаций, показывают, что да, мы утилизируем необходимое количество отходов. Что касается обработки отходов, то к концу года мы соберем статистику, сколько объектов было введено, и тоже ожидаем, что этот план будет выполнен", - сказал Макрушин.

Однако, отходы остаются самым сложным направлением нацпроекта "Экология", считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Из достижений года он выделил создание РЭО.

"Проревизировали всю страну, достигли четкого понимания, что делать в последующие годы. Планируем в 2020 году поучаствовать в строительстве 21 крупного объекта обращения с отходами. Частный сектор вложил в этом году в строительство инфраструктуры по обращению с отходами 27 млрд рублей, что является неплохим показателем. Ликвидировали 16 незаконных свалок, в том числе объекты крупные и серьезные, а также 17 объектов накопленного вреда, среди которых три очень тяжелых в Нижегородской области", - заявил министр на форуме "Чистая страна".

Неустойчивые регионы

Ревизия РЭО выявила первую десятку регионов, на которые можно равняться, - это Тюменская, Ярославская, Брянская, Липецкая, Саратовская, Мурманская, Московская, Белгородская области, Татарстан и Удмуртия. В список критериев вошли активность взаимодействия органов власти с региональными операторами, представителями отрасли и населением, ликвидация незаконных свалок, строительство и ввод инфраструктуры.

Однако, развитие отрасли происходит неравномерно: так, по данным РЭО, близки к прекращению вывоза отходов сегодня 20 операторов в 17 регионах. Причинами же этого зачастую становятся несбалансированные тарифы и нормативы накопления, низкая собираемость платежей, уклонение юрлиц от заключения договоров на вывоз мусора, появление отходов в большем объеме, чем это предусмотрено территориальной схемой.

В список отстающих, по данным Минприроды, вошли Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская области, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тува, Томская и Челябинская области.

Инвестиции пошли

По данным РЭО, к 1 декабря было введено 43 объекта по обращению с отходами: мощности по обработке выросли на 3,4 млн тонн в год, по утилизации - на 1,9 млн тонн. Идет строительство еще 11 объектов по обработке мощностью 2,3 млн тонн, по утилизации - 0,7 млн тонн. Их ввод запланирован уже в декабре.

В 2019 году бизнес инвестировал в отрасль порядка 27 млрд рублей. При этом в целом, чтобы выстроить систему обращения с отходами в стране, по оценкам РЭО, необходимо около 370 млрд рублей. Помимо средств инвесторов, нужна и финансовая поддержка со стороны государства, чтобы предотвратить рост тарифов для населения выше предельных значений, отмечают в компании.

К сегодняшнему дню правительство России одобрило уже два механизма финансирования инвестиционных проектов - участие в уставных капиталах инвесторов и предоставление поручительства по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов.