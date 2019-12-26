Первый год мусорной реформы. Переработка растет, платежи уменьшаются

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Реформа отрасли обращения с отходами, которая началась в России 1 января 2019 года, призвана решить проблему незаконных свалок, ввести раздельный сбор мусора и значительно сократить вывозимые на полигоны объемы. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология" - например, на переработку к 2024 году должны отправлять 36% бытового мусора, а на сортировку - 60%. Портал "Будущее России. Национальные проекты" подвел итоги первого года реформы.
Первые оценки
Нацпроект предусматривает увеличение к концу 2019 года направленной на переработку доли отходов с 3% до 7%, а на сортировку для извлечения вторсырья - с 7% до 12%. И этих показателей удалось достичь, заявил порталу заместитель главы "Российского экологического оператора" (РЭО), головной компании отрасли обращения с отходами Алексей Макрушин.
"Наши предварительные оценки, построенные на опросе [профильных] ассоциаций, показывают, что да, мы утилизируем необходимое количество отходов. Что касается обработки отходов, то к концу года мы соберем статистику, сколько объектов было введено, и тоже ожидаем, что этот план будет выполнен", - сказал Макрушин.
Однако, отходы остаются самым сложным направлением нацпроекта "Экология", считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Из достижений года он выделил создание РЭО.
"Проревизировали всю страну, достигли четкого понимания, что делать в последующие годы. Планируем в 2020 году поучаствовать в строительстве 21 крупного объекта обращения с отходами. Частный сектор вложил в этом году в строительство инфраструктуры по обращению с отходами 27 млрд рублей, что является неплохим показателем. Ликвидировали 16 незаконных свалок, в том числе объекты крупные и серьезные, а также 17 объектов накопленного вреда, среди которых три очень тяжелых в Нижегородской области", - заявил министр на форуме "Чистая страна".
Неустойчивые регионы
Ревизия РЭО выявила первую десятку регионов, на которые можно равняться, - это Тюменская, Ярославская, Брянская, Липецкая, Саратовская, Мурманская, Московская, Белгородская области, Татарстан и Удмуртия. В список критериев вошли активность взаимодействия органов власти с региональными операторами, представителями отрасли и населением, ликвидация незаконных свалок, строительство и ввод инфраструктуры.
Однако, развитие отрасли происходит неравномерно: так, по данным РЭО, близки к прекращению вывоза отходов сегодня 20 операторов в 17 регионах. Причинами же этого зачастую становятся несбалансированные тарифы и нормативы накопления, низкая собираемость платежей, уклонение юрлиц от заключения договоров на вывоз мусора, появление отходов в большем объеме, чем это предусмотрено территориальной схемой.
В список отстающих, по данным Минприроды, вошли Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская области, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тува, Томская и Челябинская области.
Инвестиции пошли
По данным РЭО, к 1 декабря было введено 43 объекта по обращению с отходами: мощности по обработке выросли на 3,4 млн тонн в год, по утилизации - на 1,9 млн тонн. Идет строительство еще 11 объектов по обработке мощностью 2,3 млн тонн, по утилизации - 0,7 млн тонн. Их ввод запланирован уже в декабре.
В 2019 году бизнес инвестировал в отрасль порядка 27 млрд рублей. При этом в целом, чтобы выстроить систему обращения с отходами в стране, по оценкам РЭО, необходимо около 370 млрд рублей. Помимо средств инвесторов, нужна и финансовая поддержка со стороны государства, чтобы предотвратить рост тарифов для населения выше предельных значений, отмечают в компании.
К сегодняшнему дню правительство России одобрило уже два механизма финансирования инвестиционных проектов - участие в уставных капиталах инвесторов и предоставление поручительства по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов.
Всего в РЭО поступило 317 инвестиционных проектов в 73 регионах страны на сумму 214,6 млрд рублей. Среди них 123 мусоросортировочных комплекса, 37 заводов по утилизации, 99 комплексов по переработке, 44 полигона, 14 экотехнопарков.
Из 317 проектов только 20 предварительно могут быть определены в качестве пилотных. Источниками их финансирования, предположительно, станут собственные средства инвесторов, также деньги будут привлечены из банков и РЭО.
Тарифы под контролем
С начала года для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.
Однако, в некоторых регионах уровень тарифов был определен с нарушениями и вызвал некоторую социальную напряженность, на что обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он сказал, что рост тарифов "не должен быть галопирующим", а если это неизбежно, то необходимо реагировать таким образом, чтобы "регионы не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".
Расходы на транспортировку составляют до 70% от тарифа, и в этом году Федеральная антимонопольная служба вместе с Минприроды занималась легализацией мест размещения отходов, рассказал на форуме "Чистая страна" замглавы службы Виталий Королев.
"Если мы закроем все полигоны, то придется мусор везти дальше, и это, конечно, очень дорого для потребителей", - объяснил он.
По словам Королева, с 1 июля тарифы в 47 регионах остались на прежнем уровне, а где-то даже снизились. Также уменьшился средний платеж за вывоз отходов: если в середине года он был около 94 рублей с человека в месяц, то к декабрю опустился ниже 90 рублей. При этом в 40 регионах тарифы ниже этого уровня. В ФАС также напомнили, что 1 января 2020 года тарифы не вырастут, их изменение возможно только в июле.
Кадровые перестановки
Год начался с создания головной компании отрасли по обращению с отходами: президент России 14 января подписал указ о создании публично-правовой компании "Российский экологический оператор".
Госкомпания обладает широким инструментарием: может формулировать предложения по изменению законодательства, проводить экспертизу региональных схем по обращению с мусором и выстраивать их в единую схему в масштабе всей страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм, поддерживать инвестиции, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и доли в других компаниях.
В феврале правительство назначило гендиректором РЭО Дениса Буцаева, бывшего зампреда правительства и министра инвестиций и инноваций Московской области.
В ноябре уволился замглавы Минприроды России Владимир Логинов, курировавший реформу отрасли почти год, и его сменил Константин Румянцев, бывший помощник вице-премьера страны Алексея Гордеева.
В конце ноября Буцаева отправили в отставку. Как объяснил в беседе с тележурналистами премьер-министр Дмитрий Медведев, это связано с тем, что решения в РЭО принимались недостаточно быстро, а в этом деле нужно "больше энергии".
25 ноября Гордеев объявил, что место Буцаева займет аудитор Счетной палаты, бывший глава Минстроя Михаил Мень, и отметил, что для успешного функционирования отрасли необходима более качественная и публичная работа с людьми, региональными и муниципальными властями. Позднее Гордеев, однако, уточнил, что у правительства есть несколько кандидатов на пост главы РЭО.
Итак, в 2020 год совсем молодая отрасль обращения с отходами входит хотя и без руководителя, но на подъеме. Скоро изменятся правила сжигания мусора - это не считается его утилизацией. Госдума одобрила поправку о возможности использования отходов как возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов. И кроме того, к концу 2020 года утилизация бытовых отходов должна вырасти с 7% до 16,2%, а обработка - с 12% до 27%.