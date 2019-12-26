Первые мастерские по компетенциям WorldSkills заработали в Вологодской области

ВОЛОГДА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Первые в Вологодской области мастерские по компетенциям WorldSkills открылись в Кадуйском энергетическом колледже по нацпроекту "Образование". Колледж будет готовить специалистов по профилю "Обслуживание транспорта и логистика" для всего региона, рассказала ТАСС начальник управления профессионального образования Департамента образования Вологодской области Лариса Святышева.

"Для самого поселка Кадуй открытие мастерских - это очень большое достижение, и это прорыв в системе профессионального образования, такого уровня мастерских по такому направлению не было ни в Кадуе, ни во всей Вологодской области. Сейчас это современные пять мастерских по направлению "Транспорт и логистика", которые занимают более одной тысячи квадратных метров, полностью оснащены современнейшим оборудованием, транспортными средствами", - рассказала ТАСС представитель департамента.

По ее словам, на создание мастерских потратили около 40 млн рублей, из которых 26,6 млн - это средства федерального гранта по проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", остальные деньги были выделены из областного бюджета на ремонт помещений. Создано пять мастерских: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кузовной ремонт, окраска автомобиля, обслуживание тяжелой техники, обслуживание грузовой техники.

"Теперь в колледже есть вся дидактическая база: датчики, диагностические стенды, есть даже такие вещи, которых нет во многих автомастерских, чтобы полноценно диагностировать оборудование, в том числе как двигатели внутреннего сгорания, так и двигатели будущего - электродвигатели и даже гибридные. Все оборудование нацелено на то, чтобы наши студенты выходили в большую жизнь, на рабочие места, обладая всеми необходимыми знаниями и навыками", - отметила Святышева.

На транспорте, в строительстве и АПК

В следующем году в области откроются еще 15 мастерских. Федеральные гранты выиграли Вологодский строительный колледж, Череповецкий строительный колледж и Грязовецкий политический техникум, который готовит кадры для сельского хозяйства. В Кадуйском колледже учатся ребята и из соседних Череповецкого, Бабаевского и Устюженского районов. Мастерские важны для Вологодской области в целом, отметила руководитель управления.

"Для Кадуйского района это огромное событие, поскольку на сегодня такого на территории всей области не было. Материальная база колледжа серьезно улучшена. Он будет готовить высококлассных специалистов по автомеханике", - сказал ТАСС руководитель администрации Кадуйского района Алексей Родичев.

По словам директора образовательного учреждения Елены Труновой, Кадуйский энергетический колледж станет региональным центром по подготовке специалистов по направлению "Обслуживание транспорта и логистика". "Теперь у нас появились возможности обучения и мастеров, и преподавателей, и студентов, а также выполнения заказов организаций благодаря новейшему оборудованию. Например, это окрасочно-сушильная камера, где можно красить не только детали, а автомобиль в целом. Это измерительная система по геометрии кузова, автомобильные сканеры и многое другое", - сказала ТАСС директор колледжа.

На сегодня в учебном заведении обучаются 480 студентов, половина из них - по направлению "Транспорт". Также проходят стажировку уже готовые специалисты, в том числе работающие с аварийно-спасательной техникой. Колледж активно работает со школьниками по профориентации, а также с людьми предпенсионного возраста.

"В целом по России в этом году 159 колледжей и техникумов участвовали в этом проекте по различным направлениям. По транспорту впервые создано 18 современных, инновационных мастерских по всей стране, в том числе и в нашем поселке Кадуй", - подытожила Трунова.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.