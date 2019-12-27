Правительство РФ выделило почти 400 млн рублей на реконструкцию моста в Забайкалье

ЧИТА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило дополнительно 395 млн рублей на реконструкцию автомобильного путепровода над Транссибом и моста через реку Ингода в поселке Дарасун Забайкальского края по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в пятницу пресс-служба губернатора края.

Поселок Дарасун находится в 65 км к юго-востоку от Читы, в нем живут почти 7 тыс. человек. Путепровод и мост через Ингоду построили в Дарасуне в 1939 году, они признаны аварийными и закрыты из-за угрозы обрушения. Из-за этого жителям разных частей поселка стало сложно добираться до больницы, поликлиники, школы и других социальных объектов. В 2019 году на ремонт обоих объектов из федерального бюджета уже выделяли 205 млн рублей, работы были профинансированы и из бюджета края.

"Забайкальскому краю из федерального бюджета выделено 395 млн рублей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Средства направят на реконструкцию путепровода через железную дорогу и моста через реку Ингода в поселке Дарасун Карымского района на 2020 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении.

Как пояснил глава регионального минстроя Алексей Гончаров, чьи слова приводятся в сообщении, изначально средства на реконструкцию были заложены в краевом бюджете, но благодаря поддержке федерального центра регион сможет направить высвободившиеся деньги на другие объекты дорожного хозяйства, которые требуют ремонта. Он отметил, что на выделенную субсидию уже заключено соглашение с Росавтодором.

Рядом с аварийным мостом через Ингоду уже устанавливают опоры для временного перехода. Работы на путепроводе приостановлены на зиму, их возобновят в начале февраля. Путепровод запланировано ввести в эксплуатацию в октябре 2021 года. Мост сдадут на год позже - в октябре 2022 года. Все работы на путепроводе проходят по согласованию с РЖД, чтобы не затруднять движение поездов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.