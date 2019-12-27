Строительство центра ядерной медицины в Пензе начнется в 2020 году

ПЕНЗА, 27 декабря. /ТАСС/. Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ КТ) в Пензе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" начнется в 2020 году. Первые тестовые обследования, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний, планируется провести в конце следующего года, сообщил в пятницу журналистам глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин.

Правительство Пензенской области, холдинг "Швабе" (дочерняя структура ГК "Ростех") и компания "Нацпромлизинг" в июне 2019 года подписали соглашение по созданию в регионе центра ПЭТ КТ для ранней диагностики онкозаболеваний. Стоимость проекта составляет около 2 млрд рублей. Работы планировалось начать до конца 2019 года.

"Работы начнутся в следующем году. Уже полгода идет согласование [документации]. <…> Мы надеемся при удачном стечении обстоятельств к концу 2020 года в тестовом режиме проводить обследования на позитронно-эмиссионном компьютерном томографе", - отметил Никишин.

Он добавил, что оборудование позволяет с помощью радиоактивного облучения молекул глюкозы определять опухоль или осложнение на раннем этапе.

В Пензенской области ежегодно требуется выполнять от 7 тыс. до 10 тыс. исследований позитронно-эмиссионной томографии (разновидность компьютерной томографии). Центр ядерной медицины позволит проводить до 12,5 тыс. исследований в год.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.