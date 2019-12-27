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Компании обяжут использовать оборудование из РФ при подключении соцобъектов к интернету

При этом у исполнителя есть право не использовать российскую продукцию, если в РФ отсутствует обладающее необходимыми характеристиками телекоммуникационное оборудование

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ при закупке услуг по подключению к интернету социально-значимых объектов (СЗО) сможет требовать использовать российское телекоммуникационное оборудование и волоконно-оптический кабель. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что при исполнении госконтрактов, заключенных Минкомсвязью РФ на закупку услуг по подключению к… сети интернет, и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети соцобъекты; отдельно по каждому субъекту РФ [всего в распоряжении указаны 85 субъектов РФ] допускается внесение изменений в указанные контракты в части: обязанности исполнителя использовать для оказания услуги телекоммуникационное оборудование и волоконно-оптический кабель, которые в соответствии с законодательством РФ имеют российское происхождение", - говорится в распоряжении.

При этом отмечается, что у исполнителя есть права не использовать российскую радиоэлектронную продукцию по согласованию с заказчиком, если отсутствует подобная российская продукция, обладающая характеристиками, необходимыми для оказания услуги; исполнитель представит заказчику заверенные копии запроса производителю российской радиоэлектронной продукции о невозможности или возможности поставки в срок и нужном объеме. Также в случае увеличения или сокращения количества подключаемых соцобъектов госзаказчик по согласованию с исполнителем может увеличить или уменьшить предусмотренный госконтрактом объем услуги не более чем на 30% с увеличением или уменьшением цены.

В начале сентября Минкомсвязь РФ завершила конкурсы по подключению социально значимых объектов к интернету во всех регионах РФ на общую сумму контрактов около 51 млрд рублей. За счет процедуры электронных торгов по 85 регионам РФ экономия в этом году составила 16,5 млрд рублей, или 24,51% от начальной максимальной цены контракта, рассчитанной на основании доведенных бюджетных ассигнований на первые три года действия нацпроекта "Цифровая экономика". В целом до 2024 года бюджет РФ сэкономит порядка 96 млрд рублей, которые, как заявлял вице-премьер Максим Акимов, будут направлены на решение других важных задач цифровой экономики.

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РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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