{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 100 человек заселились в новые дома в Зольском районе Кабардино-Балкарии

Все квартиры оборудованы автономным отоплением, системами электро-, газо- и водоснабжения, канализацией, новой сантехникой, а также оснащены газовыми плитами
Фото {{sliderIndex+1}} из 6
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 6

Описание
© Асият Гериева/ТАСС
© Асият Гериева/ТАСС
© Асият Гериева/ТАСС
© Асият Гериева/ТАСС
© Асият Гериева/ТАСС
© Асият Гериева/ТАСС

НАЛЬЧИК, 28 декабря. /ТАСС/. Около 100 человек заселились в новые дома в трех селах Зольского района Кабардино-Балкарии (КБР), строительство велось в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил журналистам в субботу председатель правительства КБР Алий Мусуков после того, как вручил ключи новоселам.

"Это программа в текущем году реализуется только в Зольском районе на территории трех населенных пунктов - сел Малка, Совхозное, Этоко и проекты в установленные сроки реализованы. Также по национальному проекту "Здоровье" реализуется программа по строительству в сельских населенных пунктах фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, и сегодня сдали один из таких социально важных объектов в селение Псынадаха (Зольского района), в этом же районе на этой неделе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс", - перечислил он, отметив, что жилье получают 26 семей (99 человек).

Премьер министр заверил, что национальные проекты будут и далее реализовываться на территории республики и до 2024 года "во многих населенных пунктах будут вводиться много объектов".

Долгое ожидание

В отдаленном селении Совхозное счастливыми обладателями новых квартир стали 19 семей. В селение Малка построили два двухквартирных коттеджа, в которые переехали 25 человек.

Как пояснил Мусуков, на 2019 год показатели по переселению граждан из ветхого жилья в республике выполнены. "В этом году программа осуществлялась только в Зольском районе, за пять лет мы должны построить и расселить 17 тыс. кв. м аварийного жилья, программу мы планируем реализовать в ближайшие два года", - отметил он.

Современные технологии и ускоренное строительство

Дома построены с использованием современных строительных технологий и материалов, каждая квартира оборудована автономным отоплением, системами электро-, газо- и водоснабжения, канализацией, новой сантехникой, оснащены газовыми плитами.

По данным районных властей, объем финансирования на строительство почти 1,5 тыс. кв. м нового благоустроенного жилья составил более 40 млн рублей из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета.

О проекте

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. человек. При этом, показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годы. Также к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30 % превысить объем выявляемого аварийного фонда. Кроме того, планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия "ветхих домов". Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Глава Севастополя: город освоил средства нацпроектов на 2019 год на 60%
Михаил Развожаев уточнил, что не удалось в сроки заключить контракты на строительство двух спортивных комплексов и выполнить несколько более мелких проектов, например строительство спортивных площадок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС