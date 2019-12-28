Около 100 человек заселились в новые дома в Зольском районе Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 28 декабря. /ТАСС/. Около 100 человек заселились в новые дома в трех селах Зольского района Кабардино-Балкарии (КБР), строительство велось в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил журналистам в субботу председатель правительства КБР Алий Мусуков после того, как вручил ключи новоселам.

"Это программа в текущем году реализуется только в Зольском районе на территории трех населенных пунктов - сел Малка, Совхозное, Этоко и проекты в установленные сроки реализованы. Также по национальному проекту "Здоровье" реализуется программа по строительству в сельских населенных пунктах фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, и сегодня сдали один из таких социально важных объектов в селение Псынадаха (Зольского района), в этом же районе на этой неделе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс", - перечислил он, отметив, что жилье получают 26 семей (99 человек).

Премьер министр заверил, что национальные проекты будут и далее реализовываться на территории республики и до 2024 года "во многих населенных пунктах будут вводиться много объектов".

Долгое ожидание

В отдаленном селении Совхозное счастливыми обладателями новых квартир стали 19 семей. В селение Малка построили два двухквартирных коттеджа, в которые переехали 25 человек.

Как пояснил Мусуков, на 2019 год показатели по переселению граждан из ветхого жилья в республике выполнены. "В этом году программа осуществлялась только в Зольском районе, за пять лет мы должны построить и расселить 17 тыс. кв. м аварийного жилья, программу мы планируем реализовать в ближайшие два года", - отметил он.

Современные технологии и ускоренное строительство

Дома построены с использованием современных строительных технологий и материалов, каждая квартира оборудована автономным отоплением, системами электро-, газо- и водоснабжения, канализацией, новой сантехникой, оснащены газовыми плитами.

По данным районных властей, объем финансирования на строительство почти 1,5 тыс. кв. м нового благоустроенного жилья составил более 40 млн рублей из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета.

О проекте

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. человек. При этом, показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годы. Также к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30 % превысить объем выявляемого аварийного фонда. Кроме того, планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия "ветхих домов". Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.