Дефицит медработников в Тюменской области за последние девять лет сократился на 36%

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Кадровый голод в здравоохранении Тюменской области удается ликвидировать за счет целевого обучения и мер поддержки, предусмотренных национальным проектом. За последние девять лет дефицит медработников в регионе сократился на 36%, сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Квалифицированные медицинские кадры - одна из главных целей нацпроекта "Здравоохранение", и последние годы в Тюменской области принимаются существенные меры по сохранению и развитию кадрового потенциала отрасли здравоохранения, повышению его профессионального уровня, оптимизации численности и состава. Так, за период с января по декабрь 2019 года численность врачей увеличилась на 162 человека и составляет более 6,2 тыс. человек, численность среднего медицинский персонала увеличилась на 316 человек и составляет более 13,4 человек. А за период с 2011 по 2019 годы дефицит медицинских работников сократился на 36%, ведущим механизмом устранения кадрового дисбаланса и закрепления кадров на сегодняшний день является целевое обучение", - сказали в пресс-службе.

При этом в департаменте сообщили, что в данный момент в медорганизациях региона существует потребность в 312 специалистах первичной медико-санитарной помощи (амбулаторно-поликлиническая помощь). Потребность будет покрыта, в том числе за счет студентов Тюменского государственного медицинского университета. В данный момент в общей сложности по специальностям "лечебное дело", "педиатрия", "стоматология" и "фармация" там обучаются около 700 человек.

"Также в 2019 году на первый курс Тюменского государственного медицинского университета зачислено 137 студентов. В рамках целевой подготовки специалистов по программам высшей квалификации за счет федерального и областного бюджетов обучается в ординатуре в 2019 году 40 ординаторов 1-го года обучения, 31 ординатор 2-года обучения. Указанные специалисты после окончания обучения будут трудоустроены в медицинские организации Тюменской области. Кроме того, заявка на целевые места 2020-2021 учебного года была увеличена департаментом здравоохранения на 47% по специалитету (до 105 мест) и на 20% по ординатуре (до 64 мест)", - сказали в пресс-службе.

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что в данный момент в регионе реализуется комплекс мер социальной поддержки, направленный на привлечение и закрепление медицинских работников в регионе. Это и предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда Тюменской области и муниципальных жилищных фондов, предоставление социальной выплаты на приобретение жилья, возмещение расходов по найму жилья молодым специалистам, а также дополнительные денежные выплаты и единовременные компенсации. Согласно последним данным областного департамента здравоохранения, ежемесячно меры социальной поддержки в регионе получают более 8 тыс. медицинских работников.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в системе здравоохранения составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек.

О нацпроекте "Здравоохранение"

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.