В Тюменской области благодаря нацпроекту прошли все планируемые в 2019 году процедуры ЭКО

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Тюменские власти благодаря нацпроекту "Демография" полностью закрыли потребность в процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в регионе. В 2019 году ее провели более 1,5 тыс. раз, благодаря чему родились почти 400 малышей, сообщили ТАСС в областном департаменте здравоохранения.

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин на парламентских слушаниях на тему "О ходе реализации национального проекта "Демография" в Совете Федерации сообщил, что регионы освоили 100% средств, выделенных в этом году на программу экстракорпорального оплодотворения в рамках реализации национального проекта "Демография".

"В последние годы в Тюменской области увеличивается количество бесплодных пар, в 62% случаев причина - мужской фактор. Таким парам призваны помочь современные медицинские технологии, среди которых процедура экстракорпорального оплодотворения. В 2019 году полностью выполнен годовой план в рамках нацпроекта - проведено 1530 случаев ЭКО, эффективность данной процедуры в области составляет 33%, что соответствует российским и мировым критериям результативности. В 2019 году на учет по беременности встали 394 женщины, а родились в результате ЭКО 396 долгожданных малышей", - сказали в пресс-службе.

При этом в департаменте здравоохранения рассказали, что в Тюменской области уже на протяжении десяти лет действует программа, помогающая супружеским парам родить долгожданного ребенка при помощи вспомогательных репродуктивных технологий.

"Только с 2015 года эта процедура была включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС по всей стране, в Тюменской же области впервые на проблему репродуктивного здоровья мужчин и женщин обратили внимание еще в 2006 году. Тогда очередь на лечение составляла 20 тысяч пар. Сейчас задачи по развитию репродуктивных технологий включены в национальный проект "Демография", поэтому увеличивается количество случаев ЭКО. И если в самом начале, в 2006 году, участниками программы по бесплатному ЭКО стали 300 семей, то в 2017 проведено 800 процедур ЭКО по полису ОМС", - сказали в областном ведомстве здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент в Тюменской области потребность в процедуре ЭКО удалось полностью удовлетворить и снять какую-либо очередность.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. В ходе реализации нацпроекта "Демография" до 2024 года включительно планируется сделать 450 тыс. бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) парам, страдающим бесплодием.