{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюменской области благодаря нацпроекту прошли все планируемые в 2019 году процедуры ЭКО

С помощью экстракорпорального оплодотворения в регионе в 2019 году родились почти 400 детей

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Тюменские власти благодаря нацпроекту "Демография" полностью закрыли потребность в процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в регионе. В 2019 году ее провели более 1,5 тыс. раз, благодаря чему родились почти 400 малышей, сообщили ТАСС в областном департаменте здравоохранения.

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин на парламентских слушаниях на тему "О ходе реализации национального проекта "Демография" в Совете Федерации сообщил, что регионы освоили 100% средств, выделенных в этом году на программу экстракорпорального оплодотворения в рамках реализации национального проекта "Демография".

"В последние годы в Тюменской области увеличивается количество бесплодных пар, в 62% случаев причина - мужской фактор. Таким парам призваны помочь современные медицинские технологии, среди которых процедура экстракорпорального оплодотворения. В 2019 году полностью выполнен годовой план в рамках нацпроекта - проведено 1530 случаев ЭКО, эффективность данной процедуры в области составляет 33%, что соответствует российским и мировым критериям результативности. В 2019 году на учет по беременности встали 394 женщины, а родились в результате ЭКО 396 долгожданных малышей", - сказали в пресс-службе.

При этом в департаменте здравоохранения рассказали, что в Тюменской области уже на протяжении десяти лет действует программа, помогающая супружеским парам родить долгожданного ребенка при помощи вспомогательных репродуктивных технологий.

"Только с 2015 года эта процедура была включена в перечень медицинских услуг, которые финансируются по полису ОМС по всей стране, в Тюменской же области впервые на проблему репродуктивного здоровья мужчин и женщин обратили внимание еще в 2006 году. Тогда очередь на лечение составляла 20 тысяч пар. Сейчас задачи по развитию репродуктивных технологий включены в национальный проект "Демография", поэтому увеличивается количество случаев ЭКО. И если в самом начале, в 2006 году, участниками программы по бесплатному ЭКО стали 300 семей, то в 2017 проведено 800 процедур ЭКО по полису ОМС", - сказали в областном ведомстве здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент в Тюменской области потребность в процедуре ЭКО удалось полностью удовлетворить и снять какую-либо очередность.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. В ходе реализации нацпроекта "Демография" до 2024 года включительно планируется сделать 450 тыс. бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) парам, страдающим бесплодием.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Дефицит медработников в Тюменской области за последние девять лет сократился на 36%
Целевого обучения и меры поддержки, предусмотренные в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сыграли важную роль в устранении кадрового дисбаланса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС