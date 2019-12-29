В Забайкалье в 2019 году построили и отремонтировали более 200 соцобъектов

ЧИТА, 29 декабря. /ТАСС/. Реализация национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста позволила властям Забайкальского края в 2019 году построить и отремонтировать более 200 социальных объектов, сообщил в воскресенье губернатор Александр Осипов в эфире телеканала "Россия-24".

"В течение этого года мы оснастили, отремонтировали, построили более 200 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), дома культуры, спортивные объекты, парки, скверы, улицы <...> Мы в этом году 140 км автомобильных дорог отремонтировали, на следующий год ставим задачу - 220 км", - сказал Осипов, отметив, что это удалось сделать благодаря реализации в регионе национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста, который финансируется за счет полученной краем дальневосточной субсидии.

Губернатор напомнил, что в 2019 году в Забайкалье построили школу в селе Большая Тура и заложили еще две - в Чите и поселке Баляга. Кроме того, за год в регионе возвели почти 40 ФАПов и три дома культуры, капитально отремонтировали 18 школ, 17 больниц и поликлиник, шесть клубов, установили свыше 600 детских и спортивных площадок.

В 2020 году краевые власти, по словам Осипова, намерены увеличить эти объемы. К примеру, в регионе планируют начать строительство еще как минимум двух школ, 50 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировать 22 больницы и поликлиники, практически вдвое увеличат число строящихся и ремонтируемых объектов культуры.

"Президент [Владимир Путин] в сентябре, посмотрев на опыт таких регионов, как Забайкальский край, вышел с инициативой разработать программу модернизации первичного звена [в медицине] - это фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, стационары в селах, центральные районные больницы и поликлиники. Мы свой проект программы [развития здравоохранения] уже подготовили и направили в Минздрав РФ. С 2020 года начнется выделение [средств], запланировано 550 млрд рублей выделить на модернизацию этого звена медицины. И я думаю, что к уже запланированным средствам мы еще получим и объекты, и деньги", - поделился планами Осипов.

Забайкальский край участвует в 11 нацпроектах - во всех, кроме "Науки". За успешную реализацию национальных проектов в уходящем году регион получил от федерального центра почти 1 млрд рублей. Ранее Осипов заявлял, что в бюджете края на 2020 год на реализацию национальных проектов предусмотрено около 9 млрд рублей, в том числе более 3 млрд рублей - на ремонт дорог, почти 2 млрд рублей - на здравоохранение, примерно столько же - на образование.