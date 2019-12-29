{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкалье в 2019 году построили и отремонтировали более 200 соцобъектов

По словам губернатора региона Александра Осипова, также было отремонтировано 140 км автомобильных дорог

ЧИТА, 29 декабря. /ТАСС/. Реализация национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста позволила властям Забайкальского края в 2019 году построить и отремонтировать более 200 социальных объектов, сообщил в воскресенье губернатор Александр Осипов в эфире телеканала "Россия-24".

"В течение этого года мы оснастили, отремонтировали, построили более 200 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), дома культуры, спортивные объекты, парки, скверы, улицы <...> Мы в этом году 140 км автомобильных дорог отремонтировали, на следующий год ставим задачу - 220 км", - сказал Осипов, отметив, что это удалось сделать благодаря реализации в регионе национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста, который финансируется за счет полученной краем дальневосточной субсидии.

Губернатор напомнил, что в 2019 году в Забайкалье построили школу в селе Большая Тура и заложили еще две - в Чите и поселке Баляга. Кроме того, за год в регионе возвели почти 40 ФАПов и три дома культуры, капитально отремонтировали 18 школ, 17 больниц и поликлиник, шесть клубов, установили свыше 600 детских и спортивных площадок.

В 2020 году краевые власти, по словам Осипова, намерены увеличить эти объемы. К примеру, в регионе планируют начать строительство еще как минимум двух школ, 50 фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировать 22 больницы и поликлиники, практически вдвое увеличат число строящихся и ремонтируемых объектов культуры.

"Президент [Владимир Путин] в сентябре, посмотрев на опыт таких регионов, как Забайкальский край, вышел с инициативой разработать программу модернизации первичного звена [в медицине] - это фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, стационары в селах, центральные районные больницы и поликлиники. Мы свой проект программы [развития здравоохранения] уже подготовили и направили в Минздрав РФ. С 2020 года начнется выделение [средств], запланировано 550 млрд рублей выделить на модернизацию этого звена медицины. И я думаю, что к уже запланированным средствам мы еще получим и объекты, и деньги", - поделился планами Осипов.

Забайкальский край участвует в 11 нацпроектах - во всех, кроме "Науки". За успешную реализацию национальных проектов в уходящем году регион получил от федерального центра почти 1 млрд рублей. Ранее Осипов заявлял, что в бюджете края на 2020 год на реализацию национальных проектов предусмотрено около 9 млрд рублей, в том числе более 3 млрд рублей - на ремонт дорог, почти 2 млрд рублей - на здравоохранение, примерно столько же - на образование.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
Реклама на ТАСС
В Тюменской области благодаря нацпроекту прошли все планируемые в 2019 году процедуры ЭКО
С помощью экстракорпорального оплодотворения в регионе в 2019 году родились почти 400 детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС