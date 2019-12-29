В Дагестане открылся центр "Мой бизнес" для поддержки МСП

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес", где будут предоставлять комплекс услуг в режиме одного окна для желающих начать или развивать свой бизнес, открылся в воскресенье в Дагестане в рамках нацпроекта. В торжественной церемонии приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и глава республики Владимир Васильев.

"Центр "Мой бизнес" - это и есть реализация тех национальных проектов, о которых мы говорим. В частности, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В этом центре предприниматели могут получать консультацию, договариваться о новых проектах и делать все то новое, что будет двигать экономику Дагестана и в целом России", - отметил Чеботарев на церемонии открытия центра.

По словам главы Минкавказа, деятельность центра должна быть направлена на улучшение привлекательности Республики Дагестан для ведения бизнеса, увеличение доходов малого и среднего бизнеса и вывод дагестанских товаропроизводителей на внутренний и международный рынки.

"Год за годом создаем условия для бизнеса, противодействия коррупции, теневой экономике, нарушениям антимонопольного законодательства. Приятно видеть, что это дает свои плоды. В этой атмосфере создание такого центра, конечно, будет способствовать более активной работе", - сказал Васильев.

Новый центр включает в себя комфортную зону ожидания, переговорные комнаты, коворкинг с технически оснащенными рабочими местами и просторный конференц-зал для проведения мероприятий разных форматов. Предприниматели смогут получить здесь консультации и услуги всех организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, пройти профессиональное обучение.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в майском указе 2018 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".