Портал нацпроектов подвел итоги первого года реализации национальных целей в спецпроекте

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, выпустил специальный проект, посвященный первому году исполнения стратегических целей развития. Каждый раздел подготовленной инфографики рассказывает о некоторых результатах первого года исполнения нацпроектов и о самых читаемых тематических новостях за год.

Интерактивная карта, подготовленная командой портала, размещена по адресу https://futurerussia.gov.ru/specproject/itogi-goda-2019/

Выполнить и перевыполнить

Инфографика позволяет оценить результаты работы по таким направлениям, как развитие городской социальной инфраструктуры, создание и обновление национальных парков, аэропортов и дорог, школ, поликлиник и детских садов. В частности, в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" рассказывается о первом в России доме, построенном с использованием счетов эскроу. А изучив 3D-модель поликлиники можно увидеть, какие требования предъявляют власти к архитектуре здания, к его безопасности и к организации рабочего процесса врачей.

Первый год реализации национальных проектов ставил перед федеральными и местными властями серьезные цели, какие-то из них были исполнены не до конца, другие - перевыполнены. Так, фактические показатели исполнения федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" превзошли плановые. По итогам года площадь восстановленных водных объектов составила более 3,3 тыс. га (против плановых 2,7 тыс. га), а протяженность очищенной прибрежной полосы составила более 24 тыс. км (вместо планируемых 1,5 тыс. км). В итоге экологические условия проживания улучшились за этот год для более чем 2 млн россиян.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" по итогам года на 127,1 кв. м дорог было уложено новое асфальтобетонное покрытие, что немного ниже плановых 127,3 млн кв. м. При этом снижение смертности в результате ДТП за 11 месяцев 2019 года составило 8,8% к 2018 году.

Полеты над страной

Специальный проект портала рассказывает и о развитии межрегиональных перевозок. Программа субсидирования региональных авиарейсов в 2019 году затронула более 240 маршрутов, эти полеты сегодня выполняются 21 компанией, а финансирование программы в 2019 году составило 7,8 млрд рублей. Практически втрое увеличился объем поддержки субсидируемых перевозок и льготных категорий пассажиров на Дальний Восток. В итоге внутренние перевозки выросли на 6,5%, а дальневосточные перевозки в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 24%.

Новый подход к жилищному строительству

Из 109,6 млн к. м строящегося в России жилья более 25 млн кв. м возводится с использованием счетов эскроу в рамках проектного финансирования.

Ввод жилья по итогам 2019 года приблизится к отметке в 80 млн кв. м, что на 5 млн кв. м больше, чем результат 2018 года, говорил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. При этом как отмечал в ходе большой пресс-конференции в декабре президент России Владимир Путин, абсолютное большинство целей, запланированных по нацпроектам на 2019 год, достигнуты, а по такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья, показатели не просто выполнены, а превышены почти в три раза.

Более 100 тыс. материалов

Отдельный раздел инфографики посвящен информационному сопровождению национальных проектов. Так, только портал "Будущее России. Национальные проекты" опубликовал за год более 100 тыс. материалов. Среди них - новости об исполнении проектов в регионах и трансляция решений, принятых на федеральном уровне, инфографики, интервью и аналитические тексты. Так, портал ранее подвел экономические итоги реализации нацпроектов в 2019 году, а также опубликовал материалы о результатах отдельных проектов, в частности, нацпроекта "Культура".