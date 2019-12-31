Магаданская область в 2020 году направит на реализацию нацпроектов более 2 млрд рублей

ТАСС, 31 декабря. Объем финансирования национальных проектов в Магаданской области в 2020 году превысит 2 млрд 72 млн рублей. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства региона.

"В целом на реализацию восьми национальных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 году - 2 млрд 72,8 млн рублей", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что 1 млрд 975,6 млн рублей из общей суммы будут выделены за счет средств федерального бюджета.

В правительстве региона сообщили, что реализация нацпроектов в 2020 году позволит развить санитарную авиацию региона, создать современные общественные пространства в населенных пунктах Колымы, построить мусороперерабатывающий завод, отремонтировать объекты культуры и дороги, а также обеспечить население новым жильем.

В Магаданской области реализуются десять национальных проектов. Это "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Образование", "Цифровая экономика", "Экология". Из них заявлены, но финансирование не получают "Цифровая экономика" и "Международная кооперация и экспорт".

В 2019 году по нацпроектам были освоены в полном объеме все выделенные из федерального и областного бюджетов средства - около 1,5 млрд рублей. На них началось строительство многоквартирных домов в бухте Нагаева для переселенцев из аварийного жилфонда и получателей дальневосточной льготной ипотеки, закуплены автобусы в муниципалитеты для перевозки пожилых людей в медицинские организации, в шести поселках появились зоны отдыха и прогулок, проведен капитальный ремонт в части сельских домов культуры, реконструированы многие автомобильные дороги. Кроме того, в регионе начали появляться первые "модельные библиотеки", открылся первый виртуальный кинозал, школы искусств оснастили по современным стандартам.

По информации областных властей, в 2021 году сумма финансирования нацпроектов запланирована на уровне более 2 млрд 234 млн рублей, из них более 2 млрд 161 млн рублей - из федерального бюджета. В 2022 году - более 2 млрд 330,5 млн рублей, из них более 2 млрд 269 млн рублей - из федерального бюджета.

Бюджет Магаданской области

Депутаты Магаданской областной Думы в конце декабря приняли в окончательном чтении бездефицитный бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы и расходы бюджета региона в 2020 году утверждены в сумме 38,5 млрд рублей - на 6 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Доходы и расходы региона текущего года были утверждены в декабре 2018 года в объеме более 32,4 млрд рублей также с нулевым дефицитом. В соответствии с принятым депутатами законом на ближайшую трехлетку, общий объем как доходов, так и расходов в 2021 году в Магаданской области составит 38,5 млрд рублей, в 2022 году - 38,4 млрд рублей.

Пятая часть регионального бюджета с доходной частью в 38,5 млрд рублей в следующем году будет направлена на поддержку материнства и детства.