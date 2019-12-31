Разработчики отечественного ПО получат гранты на 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ, создан для поддержки разработки и продвижения российского ПО, оператор мер поддержки в рамках нацпроекта "Цифровая экономика") начал прием заявок на конкурс получателей грантов на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Гранты предоставляются на разработку и доработку ПО в рамках перспективных информационных технологий, а также на разработку и доработку технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации", - говорится в сообщении фонда.

По словам гендиректора РФРИТ Дмитрия Крюкова, на такую поддержку будет выделено 1,4 млрд рублей. "Сумма гранта на проект составит от 10 млн рублей до 500 млн рублей, при предоставлении софинансирования в объеме не менее 50% от общей сметы проекта", - сказал он.

Заявки на грант можно будет подать до 28 февраля 2020 года. Грант является одним из элементов поддержки системы финансирования проектов "инновационного лифта" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Нацпроект на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет по стране - свыше 1,5 трлн рублей.