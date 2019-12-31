{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев подписал документы для финансирования нацпроектов в 2020 году

Это позволит начать финансирование федеральных и региональных проектов уже в январе

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Документы, необходимые для начала финансирования национальных проектов с 1 января 2020 года, подписаны премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Дмитрий Медведев подписал документы, необходимые для финансирования национальных проектов в 2020 году, - сказал Осипов. - Все акты, необходимые для начала финансирования реализации нацпроектов в 2020 году, подготовлены, подписаны и выпущены. Это позволит начать финансирование федеральных и региональных проектов уже в январе, чего раньше никогда не было".

Осипов напомнил, что ранее Медведев давал поручения федеральным министерствам и регионам подготовить и внести в правительство на подпись председателю все необходимые бумаги до 31 декабря текущего года. Это поручение, как рассказала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, было выполнено еще 26 декабря. "Мы близки к завершению в правительстве, - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. - Дмитрий Анатольевич [Медведев] дал нам команду, чтобы сегодня вечером [26 декабря] были сданы все нормативные акты. Соответственно завтра [27 декабря] и, наверное, в выходные дни [28-29 декабря] он их подпишет и правительство готово к тому, чтобы запускать финансирование в полном объеме с 1 января 2020 года".

"Дмитрий Медведев удовлетворен выполнением этого поручения", - прокомментировал Осипов. Он добавил, что председатель правительства поблагодарил министерства и аппарат правительства РФ за проделанную работу. По словам пресс-секретаря главы кабмина, вице-премьер правительства, руководитель аппарата Константин Чуйченко, в свою очередь, отметил слаженную работу министерств и аппарата правительства.

"Подготовлен значительный объем документов. Некоторые коллеги не покидали рабочие места несколько дней подряд. Теперь Минфин в самом начале января может раскассировать средства, а регионы начать их тратить", - процитировал Осипов слова Чуйченко.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияЧуйченко, Константин АнатольевичОсипов, Олег Сергеевич
Реклама на ТАСС
Научные проекты мирового уровня российских ученых получат гранты до 100 млн рублей
Исследования будут проводить на российских уникальных научных установках, которые создаются для получения научных результатов, достижение которых невозможно при использовании другого оборудования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС