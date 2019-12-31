Медведев подписал документы для финансирования нацпроектов в 2020 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Документы, необходимые для начала финансирования национальных проектов с 1 января 2020 года, подписаны премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Дмитрий Медведев подписал документы, необходимые для финансирования национальных проектов в 2020 году, - сказал Осипов. - Все акты, необходимые для начала финансирования реализации нацпроектов в 2020 году, подготовлены, подписаны и выпущены. Это позволит начать финансирование федеральных и региональных проектов уже в январе, чего раньше никогда не было".

Осипов напомнил, что ранее Медведев давал поручения федеральным министерствам и регионам подготовить и внести в правительство на подпись председателю все необходимые бумаги до 31 декабря текущего года. Это поручение, как рассказала ранее вице-премьер Татьяна Голикова, было выполнено еще 26 декабря. "Мы близки к завершению в правительстве, - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС. - Дмитрий Анатольевич [Медведев] дал нам команду, чтобы сегодня вечером [26 декабря] были сданы все нормативные акты. Соответственно завтра [27 декабря] и, наверное, в выходные дни [28-29 декабря] он их подпишет и правительство готово к тому, чтобы запускать финансирование в полном объеме с 1 января 2020 года".

"Дмитрий Медведев удовлетворен выполнением этого поручения", - прокомментировал Осипов. Он добавил, что председатель правительства поблагодарил министерства и аппарат правительства РФ за проделанную работу. По словам пресс-секретаря главы кабмина, вице-премьер правительства, руководитель аппарата Константин Чуйченко, в свою очередь, отметил слаженную работу министерств и аппарата правительства.

"Подготовлен значительный объем документов. Некоторые коллеги не покидали рабочие места несколько дней подряд. Теперь Минфин в самом начале января может раскассировать средства, а регионы начать их тратить", - процитировал Осипов слова Чуйченко.