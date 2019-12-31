Научные проекты мирового уровня российских ученых получат гранты до 100 млн рублей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработало правила выделения грантов на проведение масштабных научных проектов мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука". Размер одного гранта составит до 100 млн рублей в год, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий на проведение масштабных научных проектов мирового уровня в рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ" нацпроекта "Наука". <...> Предельный размер гранта на финансовый год - 100 млн рублей. Продолжительность проектов - три года", - говорится в сообщении.

Согласно документу, гранты будут предоставляться на конкурсной основе научным и образовательным организациям высшего образования. Цель выделения финансирования - поддержать проекты, направленные на прорывное решение ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке. Исследования будут проводиться на российских уникальных научных установках. Такие установки создаются для получения научных результатов, достижение которых невозможно при использовании другого оборудования.

Формировать тематику проектов и критерии конкурсного отбора будет специальный экспертный совет, который сформирует Минобрнауки. Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

"Принятые решения будут способствовать реализации не менее пяти масштабных научных проектов мирового уровня, обеспечивающих решение ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке, направленных на получение новых фундаментальных знаний, необходимых для долгосрочного развития страны", - говорится в сообщении.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год включительно. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.