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Научные проекты мирового уровня российских ученых получат гранты до 100 млн рублей

Исследования будут проводить на российских уникальных научных установках, которые создаются для получения научных результатов, достижение которых невозможно при использовании другого оборудования

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработало правила выделения грантов на проведение масштабных научных проектов мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука". Размер одного гранта составит до 100 млн рублей в год, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий на проведение масштабных научных проектов мирового уровня в рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ" нацпроекта "Наука". <...> Предельный размер гранта на финансовый год - 100 млн рублей. Продолжительность проектов - три года", - говорится в сообщении.

Согласно документу, гранты будут предоставляться на конкурсной основе научным и образовательным организациям высшего образования. Цель выделения финансирования - поддержать проекты, направленные на прорывное решение ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке. Исследования будут проводиться на российских уникальных научных установках. Такие установки создаются для получения научных результатов, достижение которых невозможно при использовании другого оборудования.

Формировать тематику проектов и критерии конкурсного отбора будет специальный экспертный совет, который сформирует Минобрнауки. Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

"Принятые решения будут способствовать реализации не менее пяти масштабных научных проектов мирового уровня, обеспечивающих решение ключевых исследовательских задач в мировой научной повестке, направленных на получение новых фундаментальных знаний, необходимых для долгосрочного развития страны", - говорится в сообщении.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год включительно. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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