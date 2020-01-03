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В Севастополе к 2024 году планируется открыть не менее пяти кабинетов гериатрии

Кабинеты откроют в городских больницах №1, 4 и 9, а также в поликлиниках с наибольшим количеством прикрепленного населения старше трудоспособного возраста

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Поликлиники Севастополя планируют к 2024 году по национальному проекту "Демография" открыть в городе не менее пяти кабинетов, где будут вести прием врачи-гериатры, сообщил ТАСС заместитель директора Медицинского информационно-аналитического центра Севастополя Андрей Иванов.

"Мы планируем к 2024 году не менее пяти амбулаторных кабинетов в поликлиниках, где будут вести прием гериатры", - сказал он.

По данным департамента, кабинеты создаются по федеральному проекту "Старшее поколение", который входит в нацпроект "Демография". Кабинеты будут открыты в городских больницах №1, 4 и 9, а также в поликлиниках с наибольшим количеством прикрепленного населения старше трудоспособного возраста.

Заместитель директора городского департамента здравоохранения Екатерина Кормачева уточнила, что обучение уже завершила первый врач-гериатр, которая возглавляет соответствующее отделение в филиале городской больницы №1. Еще двое завершают обучение.

"Пациентам, которым более 70 лет, нужен специальный подход: гериатр специализируется на возрастных изменениях, которые так или иначе происходят в организме человека с возрастом. Но не каждый человек в возрасте является пациентом гериатра, это определяется по специальной шкале", - пояснила Кормачева.

Она отметила, что в филиале горбольницы №1 завершается ремонт гериатрического отделения. "Отделение переедет на первый этаж, чтобы пациентам было удобнее. Палаты перепланируются таким образом, чтобы в каждой лежало двое-трое больных, была нужная кубатура, туалеты в каждой палате", - добавила собеседница.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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