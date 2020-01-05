Мурманская область разработает цветовой дизайн-код для благоустройства северных городов

ТАСС, 5 января. Власти Мурманской области разработают общий цветовой дизайн-проект, который поможет сделать северные города уютными и привлекательными, сообщила министр градостроительства и благоустройства региона Ольга Вовк порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Не секрет, что наши северные города довольно унылы в цветовом отношении, серые панельные дома добавляют депрессивности и без того бедному красками пейзажу. Здесь мы, к сожалению, являем собой не лучший пример по сравнению с разноцветными городками Скандинавии или Исландии. В планах - создание общего регионального цветового дизайн-проекта и его воплощение в жизнь. Города Мурманской области засияют красками", - сказала Вовк.

Для решения этой же проблемы в Мурманской области начали расписывать пустые торцы зданий и стены технических сооружений яркими картинами-муралами. Всего таких объектов на сегодня в регионе 65, отметила министр. Кроме того, в Мурманской области, где полтора месяца продолжается полярная ночь и довольно долгое время до и после этого световой день длится считанные часы, украшают города световыми инсталляциями. По словам Вовк, на данный момент в разных городах создано 20 таких световых конструкций, объектов подсветки фасадов зданий и деревьев, которые популярны как среди местных жителей, так и туристов.

"Зима для нас - не только холод и снег, но и отсутствие света и цвета. Именно на этих факторах, в первую очередь, мы и сосредоточились в преображении городской среды Кольского Заполярья", - пояснила министр.

Само по себе существование городов, тем более крупных, в таких широтах является уникальным опытом для России, считает она. "Так, Мурманск - самый большой город в мире за Полярным кругом. Эту компетенцию необходимо не только не утратить, но и развить, то есть сделать качество жизни в заполярных населенных пунктах таким, чтобы оно компенсировало климатические трудности", - сказала Вовк.

Правила зимнего благоустройства

Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", количество обустроенных общественных пространств к 2024 году в России должно возрасти до 31 тыс., а число городов с благоприятной средой должно увеличиться в два с лишним раза. При этом одним из основных показателей качества благоустроенной территории является ее популярность зимой.

Для того, чтобы общественные пространства были точками притяжения местных жителей не только летом, но и в зимние месяцы, в первую очередь они должны быть хорошо освещены, так как зимой темнеет рано, отметил порталу "Будущее России. Национальные проекты" архитектор, руководитель проектов КБ "Стрелка" Андрей Елбаев.

Как указал заместитель генерального директора Института градостроительного и системного проектирования Илья Седушкин, для комфортных зимних прогулок в городском пространстве также необходимо разместить достаточное количество теплых точек - заведений общепита, где горожане смогут согреться и выпить чая, если замерзнут, торговых точек с сувенирами или же павильонов для разного рода мероприятий, например, мастер-классов для детей с уроками лепки.

Не нужно забывать, что в пространстве должны проводиться рождественские и новогодние праздники, зимние развлечения, тогда люди будут туда с удовольствием ходить так же, как и в летнее время, добавил Елбаев.

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