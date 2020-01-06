Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее распределение более 95 млрд рублей субсидий на строительство объектов здравоохранения. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Субсидии распределяются адресно на каждый объект в целях повышения доступности и качества медицинской помощи в регионах РФ. Средства предназначены для строительства 33 переходящих с 2019 года объектов и 20 объектов, впервые софинансируемых из федерального бюджета в рамках реализации госпрограммы "Развитие здравоохранения" и национального проекта "Здравоохранение".

Согласно пояснительной записке на сайте кабмина, в бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в рамках указанной госпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения в 46 регионах. В 2020 году на эти цели предусмотрено 35,50 млрд рублей, в 2021 году - 29,54 млрд рублей, в 2022 году - 30,5 млрд рублей.

Уточняется, что субсидии будут направлены на строительство объектов в рамках реализации ведомственных целевых программ Минздрава России "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф", "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения", "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями", "Укрепление материально-технической базы учреждений", а также в рамках реализации федеральных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" и "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение".